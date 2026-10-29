Bluesky заблокувала посилання на сайт із даними DHS — TechCrunch

У США соціальна мережа Bluesky заблокувала користувачам доступ до посилань на сайт некомерційного об’єднання DDoSecrets, яке оприлюднило дані, пов’язані з працівниками Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS). Посилання на ресурс позначалися на платформі як шкідливі, повідомляє TechCrunch.

Дані з системи входу DHS

За даними видання, хакер отримав понад 40 тисяч записів облікових даних із системи входу DHS. Вони містили імена та робочі контакти співробітників і агентів різних підрозділів, зокрема Митно-прикордонної служби США та Імміграційної і митної поліції США. Серед відомостей були службові номери телефонів та електронні адреси.

Представник DHS заявив TechCrunch, що відомство знає про можливий злам і працює над врегулюванням ситуації. У Bluesky не відповіли на запит видання, надісланий поза робочими годинами на західному узбережжі США. Водночас представник платформи повідомив Wired, що оприлюднені дані порушують правила спільноти. Компанія вирішила блокувати посилання, а не видаляти дописи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Співзасновниця DDoSecrets і журналістка Емма Бест сказала TechCrunch, що набір не містить домашніх адрес або особистих контактів, поширення яких забороняють умови Bluesky. За її словами, у масиві є професійні контакти державних службовців, які можуть бути потрібними для подання запитів за законами про доступ до публічної інформації.

Спроби видалити дані

Сайт із можливістю пошуку в оприлюднених даних, створений журналісткою maia arson crimew, перестав завантажуватися. Відомості про домен вказують на статус serverHold, який зазвичай означає, що реєстратор призупинив або закрив домен з певної причини.

DHS через компанію ZeroFox надіслало вимогу про видалення. Як зазначає TechCrunch, у документі реєстратора просять припинити надавати доступ до персональних контактних даних і даних про місцеперебування людей, які не погоджувалися на їх публікацію. CentralNic, що обслуговує доменне ім’я, та ZeroFox не прокоментували ситуацію.

Читай нас у