Bose придбала виробника навушників Skullcandy — The Verge

Компанія Bose придбала виробника навушників і аудіопристроїв Skullcandy. Skullcandy збереже статус окремого бренду та увійде до підрозділу Bose, який займається преміальною споживчою аудіотехнікою, повідомляє The Verge.

Окремий бренд у структурі Bose

Фінансові деталі угоди не розкривали. Skullcandy і надалі базуватиметься в Парк-Сіті, штат Юта, де її заснували. У Bose заявили, що придбання має допомогти розширити аудиторію її аудіотехнологій, зокрема систем активного шумозаглушення.

Генеральна директорка Bose Ліла Снайдер зазначила, що компанія прагне охопити більше слухачів не лише власними продуктами, а й через технологічні партнерства та розширення портфеля брендів.

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Співпраця почалася до придбання

До придбання Skullcandy вже співпрацювала з Bose, інтегруючи окремі її аудіотехнології у власні пристрої. Зокрема, йдеться про просторове аудіо з відстеженням рухів голови та активне шумозаглушення. Такі функції отримали навушники Skullcandy Crusher 1080 ANC і навушники-вкладиші Method 360 ANC.

Розширення портфеля

Skullcandy заснували у 2003 році. Компанія відома виразним дизайном продукції та тривалими зв'язками зі спортсменами, які займаються дошковими видами спорту. За повідомленням Bose, це відкриє для компанії нові можливості взаємодії зі споживачами, серед яких її присутність нині менша. У 2024 році Bose також придбала бренд висококласної аудіотехніки McIntosh і його дочірню компанію Sonus faber.

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