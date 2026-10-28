Британія очолить розробку трьох підводних сенсорів для AUKUS — Breaking Defense

США, Велика Британія та Австралія завершили біля узбережжя Сан-Дієго навчання Maritime Big Play, під час яких випробували автономні системи для морських операцій, зокрема для відстеження підводних загроз та обміну даними між платформами. Як повідомляє Breaking Defense, Королівський флот назвав маневри найбільшою спільною демонстрацією безекіпажних і автономних технологій трьох держав у межах другого напряму партнерства AUKUS.

Понад 40 технологій на навчаннях

Велика Британія керувала протичовновою складовою Maritime Big Play. Для завдань зі стеження та розвідки вона залучила надводні безекіпажні судна, підводні планери, дрони та підводні апарати. У навчаннях тестували взаємодію пілотованих і безпілотних засобів.

Загалом партнери продемонстрували понад 40 технологій зі США, Великої Британії та Австралії, серед яких були пілотовані, безекіпажні та багатодоменні автономні системи. ВМС США заявили, що метою маневрів було досягнення етапів інтеграції зрілих робототехнічних та автономних систем у коаліційні морські операції AUKUS.

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Нові підводні модулі

Після завершення навчань Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що країна очолить розробку трьох передових підводних сенсорних модулів для безпілотних систем. Їх планують зробити доступними для Великої Британії, Австралії та США у 2027 році.

Йдеться про сонар із синтезованою апертурою, розгортаний сенсор для протичовнової боротьби та розгортаний некінетичний засіб впливу. За даними британського оборонного відомства, ці системи мають вести спостереження, збирати дані під водою та розгортати сенсори для виявлення, відстеження й ідентифікації підводних загроз.

AUKUS створили у 2021 році. Перший напрям партнерства передбачає постачання Австралії атомних підводних човнів класу Virginia до 2032 року, а другий зосереджений на спільній розробці й розгортанні передових військових спроможностей.

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