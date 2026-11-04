Canva оголосила про реорганізацію, що торкнеться 22% штату — The Verge

Компанія Canva оголосила про масштабну реорганізацію та зміни, які торкнуться 1271 працівника, або 22% штату. Для частини співробітників це означатиме зміну посад або пропозицію переїхати до централізованих хабів, а частина залишить компанію. Про це повідомляє The Verge.

Об’єднання команд

Співзасновниця та генеральна директорка Canva Мелані Перкінс заявила, що невеликих змін для підготовки компанії до наступного десятиліття буде недостатньо. За її словами, Canva прагне повернутися до моделі невеликих самостійних команд, які можуть ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність і зосереджуватися на потребах спільноти.

У межах реорганізації Canva об’єднає команди Product, Growth і Platform в одну продуктову організацію. Компанія також планує спростити управлінські рівні та об’єднати функції з перехресними обов’язками. Сідней стане основним місцем роботи для більшої кількості продуктових команд і працівників інших спеціалізацій, для яких важливі спільний контекст і тісна співпраця.

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Нові вимоги до гібридної роботи

Із січня Canva очікуватиме, що більшість працівників із гібридним форматом роботи проводитимуть в офісі два або три дні на тиждень — залежно від того, що буде доцільним у конкретному регіоні.

Працівникам, які залишатимуть компанію, обіцяють щонайменше шість місяців зарплати, медичне страхування на 12 місяців і ресурси для пошуку нової роботи. Днем раніше про скорочення, що торкнулися 19% персоналу, оголосила Squarespace.

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