CEO OpenAI Сем Альтман підтвердив розробку гуманоїдного робота — Engadget

CEO OpenAI Сем Альтман підтвердив, що компанія створюватиме гуманоїдного робота. У подкасті Sources він пояснив, що людська форма є логічною, адже двері, клавіатури та інструменти створені для людей. Про це повідомляє Engadget.

Головне завдання — система керування

За словами Альтмана, зовнішній вигляд машини менш важливий, ніж розробка її «мозку» — системи, яка забезпечить роботу робота. Такий робот має розпізнавати дані з камер і сенсорів, інтерпретувати інструкції, планувати дії, координувати рухи та коригувати їх з огляду на умови реального світу.

Наприклад, щоб підняти чашку, системі потрібно визначити предмет і ручку, оцінити захват та правильно розрахувати зусилля. OpenAI вже шукає фахівців з керування рухом, оцінювання стану, керування приводами, поведінки всього робота та інфраструктури машинного навчання для фізичних ШІ-систем.

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Демонстрацію очікують у 2027 році

Альтман також заявив Fortune, що OpenAI може показати демонстрацію у 2027 році. Водночас він не очікує, що роботи почнуть ходити вулицями ще протягом кількох наступних років.

Компанія раніше розвивала проєкт Dactyl, у межах якого роботизовану руку навчали маніпулювати реальними предметами через тренування в симуляції. Згодом цей підхід застосували в роботі з кубиком Рубіка. У вакансіях OpenAI йдеться також про розробку електромеханічних приводів із двигунами, трансмісіями, сенсорами й тепловими системами, а також про виробництво та ланцюги постачання.

Найближчою метою OpenAI називає створення універсальних роботів, здатних допомагати кваліфікованим працівникам будувати інфраструктуру. Довгострокова ціль — персональний робот для ширшого кола завдань. На сторінці вакансій компанії зазначено 27 позицій у сфері робототехніки.

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