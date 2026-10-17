CEO Replit Амджад Масад заявив про припинення співпраці з Anthropic — TechCrunch

CEO та співзасновник Replit Амджад Масад під час TechCrunch Disrupt заявив, що платформа для розробки програм із ШІ більше не співпрацює з Anthropic. Серед причин такого рішення він назвав вартість, партнерство та продуктивність моделей.

Як повідомляє TechCrunch, у серпні Replit оголосила про партнерство з OpenAI, однак до заяви Масада не було повідомлень про припинення роботи з Anthropic. Раніше Replit використовувала моделі Claude від Anthropic для роботи платформи, яка дає змогу створювати та розгортати застосунки безпосередньо у браузері.

Аргументи Replit

Масад сказав, що ChatGPT зараз є кращим, а компанія оцінює моделі за внутрішнім бенчмарком продуктивності. За його словами, Replit також публікує відкритий бенчмарк, у якому Sol і Astra стабільно показують кращі результати під час створення застосунків з нуля за допомогою так званого vibe coding.

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Водночас співрозмовник TechCrunch, обізнаний із партнерством Replit та Anthropic і який попросив не називати його імені, заявив, що співпраця все ще триває. Видання також зазначає, що у вересневому дописі в блозі Replit згадувалися Claude Fable 5 і Claude Fable 5.1 як моделі, що працюють у виробничому середовищі Replit Agent.

Зростання корпоративного сегмента

Під час виступу Масад також розповів про зміну структури доходів компанії. За його оцінкою, торік корпоративні контракти становили близько 2% виручки Replit, тоді як цього року — приблизно 15%. Понад половину доходів компанії, за його словами, вже формує сегмент B2B.

Масад додав, що для безпечного розгортання ШІ-агентів потрібне відповідне середовище: оркестрація, відновлення після помилок, безпека, ізоляція процесів, мережеві можливості, керування ідентифікацією та авторизацією.

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