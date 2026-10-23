Міністерство торгівлі США надасть компанії Commonwealth Fusion Systems (CFS) $85 млн на розробку передових чипів і силової електроніки для термоядерної енергетики. Як повідомляє TechCrunch, фінансування виділяють у межах CHIPS Act. Воно також передбачає отримання урядом США частки в CFS.

За даними компанії, кошти спрямують на п’ять ініціатив, пов’язаних із дослідженнями та виробничими потужностями у сфері напівпровідників у США. Одним із напрямів стане розвиток силової електроніки на основі карбіду кремнію.

Електроніка для термоядерного реактора

Напівпровідники з карбіду кремнію застосовують для керування високою напругою, зокрема у світлодіодах, електромобілях, базових станціях мобільного зв’язку та дата-центрах. У термоядерних установках така електроніка використовується для потужних імпульсів струму, які забезпечують роботу надпровідних магнітів. Ці магніти утримують плазму всередині реактора.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

CFS також планує розробляти радіочастотні генератори нового покоління для нагрівання термоядерного палива. Окремо компанія працюватиме над електронікою для швидшого керування реактором, захищеною від радіаційного впливу. За оцінкою CFS, це може подовжити строк служби електронних компонентів на термоядерній електростанції та скоротити операційні витрати.

Адаптація обладнання для ШІ

Частину фінансування CFS має намір використати для адаптації обладнання для штучного інтелекту, зокрема GPU та TPU, до потреб електростанцій. Співзасновник і головний науковий співробітник CFS Брендон Сорбом заявив, що кошти мають підтримати американські галузі виробництва чипів і силової електроніки та прискорити розвиток термоядерної енергетики до підключення до електромережі.

CFS прагне запустити свій реактор Sparc наступного року. У компанії зазначили, що для будівництва десятків комерційних термоядерних електростанцій потрібні довговічніші силові компоненти та стійкий ланцюг постачання.

Читай нас у