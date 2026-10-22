Через вразливість PHP у Німеччині вимкнули тисячі сайтів — The Local Germany

У Німеччині через критичну вразливість у широко використовуваній вебтехнології PHP тимчасово стали недоступними численні сайти державних установ, лікарень, університетів, поліції та онлайн-сервісів. Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) попередило, що зловмисники можуть використати проблему для отримання контролю над серверами або доступу до чутливих даних, повідомляє The Local Germany.

Які сервіси постраждали

Частина офіційного порталу Берліна berlin.de, а також сайти лікарень, університетів і поліції були недоступними. Берлінська поліція також повідомляла про перебої в роботі сервісу подання заяв через інтернет Internetwache.

До ранку четверга багато ресурсів відновили роботу після встановлення екстрених оновлень. Зокрема, знову стали доступними деякі сервіси у Рейнланд-Пфальці, Саарі та Тюрингії, а також кілька поліцейських онлайн-сервісів у Північному Рейні-Вестфалії. Водночас частина великих сайтів у цій землі залишалася недоступною.

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Ризик для невиправлених систем

За словами віцепрезидента BSI Томаса Касперса, наразі немає доказів значної шкоди, пов’язаної з цією вразливістю. Однак установи попереджають, що системи без оновлень і далі перебувають під ризиком, а захист усіх уражених сайтів може тривати місяці.

Перебої також зафіксували у Франції, Бельгії та Нідерландах. Користувачів Wikipedia і застосунків Pokémon попередили про можливі проблеми з доступом до сервісів. Для більшості користувачів окремих дій не потрібно, оскільки проблема виникла на серверах сайтів, а не на телефонах чи комп’ютерах.

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