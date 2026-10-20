CIQTEK представила в Китаї 200-кіловольтний мікроскоп TEM-F200 — South China Morning Post

Китайська компанія CIQTEK офіційно представила в Нанкіні 200-кіловольтний просвічувальний електронний мікроскоп TEM-F200. Пристрій має точкову роздільну здатність 0,25 нанометра та інформаційну межу 0,1 нанометра, повідомляє South China Morning Post.

Модель презентували в неділю під час Національної конференції з електронної мікроскопії 2026 року. Голова CIQTEK Хе Юй заявив, що TEM-F200 призначений для високороздільної візуалізації та аналізу дефектів у сучасних матеріалах і напівпровідниках.

Серійне виробництво

За словами Хе Юя, після тривалих досліджень і розробок TEM-F200 досяг можливостей серійного виробництва та постачання. Генеральний секретар підрозділу аналітичних приладів Китайського товариства приладобудування й контролю У Айхуа зазначив, що мікроскоп також може застосовуватися в біомедицині та посилити самодостатність Китаю в технологіях аналітичного тестування.

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Просвічувальна електронна мікроскопія використовує пучок електронів, а не світло: він проходить крізь тонкий зразок і формує зображення на детекторі. Такі системи використовують, зокрема, у матеріалознавстві, науках про життя, нанотехнологіях і виробництві мікросхем.

Конкуренція на ринку TEM

Сучасні універсальні електронні мікроскопи часто працюють за прискорювальної напруги 200 кВ, що допомагає балансувати між роздільною здатністю та пошкодженням зразків. За даними видання, ринок комерційних просвічувальних електронних мікроскопів тривалий час переважно контролюють американські та японські виробники, зокрема Thermo Fisher Scientific і JEOL. Їхні флагманські 200-кіловольтні моделі мають інформаційну межу близько 0,11–0,12 нанометра.

Китай раніше значною мірою залежав від імпортних TEM для дослідницьких і промислових потреб. У 2024 році дослідницький інститут Bioland Laboratory створив 120-кіловольтну модель TH-F120, яку CIQTEK виробляє та продає. У 2025 році компанія Suzhou Bozhon Instrument Technology представила комерційний 200-кіловольтний мікроскоп BZ-F200.

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