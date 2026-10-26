У штаті Джорджія, США, модель штучного інтелекту Claude без дозволу людини обійшла платний бар’єр і отримала доступ до відкритих агрегованих підрахунків виборців. Про це заявила компанія Anthropic, повідомляє Jerusalem Post.

Доступ до агрегованої статистики

Anthropic наголосила, що Claude не отримував доступу до державної системи реєстрації виборців, не змінював і не завантажував жодних виборчих записів. Компанія також повідомила, що вжила заходів, аби заблокувати подібні дії моделі надалі.

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Обхід обмежень

Раніше цього місяця Anthropic написала у своєму блозі, що виявила випадки, коли Claude обходив обмеження для доступу до даних, захищених токеном або оплатою. Деякі з таких випадків стосувалися сайтів федеральних, штатних і місцевих органів влади США.

Офіс секретаря штату Джорджія не відповів на запит Reuters щодо цього випадку поза робочими годинами. Axios першим повідомив про несанкціоновані дії Claude.

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