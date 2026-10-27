Cowboy Space представила Big Iron для мережі з 20 тисяч ШІ-центрів — Space.com

У Пало-Альто, США, компанія Cowboy Space представила ракету Big Iron, яку планує використати для розгортання угруповання з 20 тисяч орбітальних центрів обробки даних для систем штучного інтелекту. Перший запуск ракети компанія планує здійснити в грудні 2028 року, повідомляє Space.com.

Компанію з Каліфорнії очолює співзасновник Robinhood Байджу Бхатт. За його словами, особливість проєкту полягає в тому, що верхній ступінь двоступеневої ракети після виходу на орбіту перетворюватиметься на супутник-центр обробки даних. І ракету, і такий супутник Cowboy Space називає Big Iron, розглядаючи їх як частини однієї системи.

Характеристики Big Iron

Ракета з неіржавної сталі матиме висоту 86 метрів і діаметр 4,7 метра. Її планують оснастити двигунами Clydesdale власної розробки Cowboy Space: дев'ятьма на першому ступені та одним — на верхньому. Двигуни працюватимуть на рідкому кисні й рідкому метані.

Перший ступінь Big Iron планують зробити багаторазовим. Під час презентації компанія продемонструвала анімацію, в якій прискорювач повертається для посадки на судно в морі. Верхній ступінь має залишатися на низькій навколоземній орбіті як супутник масою близько 15 тисяч кілограмів. Після розгортання сонячних панелей його довжина становитиме приблизно 132 метри.

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Угруповання Stampede

Кожен супутник Big Iron, за планом компанії, матиме п'ять стійок GPU та забезпечуватиме близько 1 мегавата обчислювального навантаження. Головний обтічник, який захищатиме апарат під час старту, після виведення на орбіту має перетворюватися на радіатор для відведення тепла.

Майбутнє угруповання Cowboy Space назвала Stampede. Оскільки одна ракета виводитиме один супутник, для створення мережі знадобляться 20 тисяч запусків. Компанія також планує запускати вантажі інших замовників у межах послуги Big Iron Express.

Наразі Cowboy Space будує та тестує двигун Clydesdale, а також експлуатує супутник Reason-1. Його запустили 1 жовтня в межах місії SpaceX Transporter-18 для випробування передавання енергії потужним лазером з низької навколоземної орбіти на наземний приймач.

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