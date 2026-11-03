CrowdStrike придбає два ШІ-стартапи майже за $500 млн за даними WSJ — TechCrunch

Компанія з кібербезпеки CrowdStrike оголосила про намір придбати два стартапи у сфері захисту штучного інтелекту — Fiddler AI та Dreadnode. Угоди мають розширити можливості CrowdStrike з моніторингу, тестування та захисту моделей ШІ й агентів у корпоративних системах, повідомляє TechCrunch.

Вартість двох угод

За даними The Wall Street Journal, CrowdStrike заплатить близько $400 млн за Fiddler AI та приблизно $95 млн за Dreadnode. Fiddler AI створює програмне забезпечення для моніторингу ШІ-агентів усередині компаній. Dreadnode автоматизує перевірки безпеки для виявлення вразливостей у моделях ШІ, застосунках і агентах до їх запуску.

Fiddler AI заснували у 2018 році; за даними PitchBook, стартап залучив загалом близько $99 млн інвестицій. Dreadnode, заснований у 2023 році, залучив $14 млн.

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Інтеграція з платформою Falcon

Fiddler AI увійде до платформи CrowdStrike Falcon під назвою Falcon Observe. Інструмент має допомагати клієнтам оцінювати агентів до розгортання, розуміти їхні дії та відстежувати їхню роботу. Отримані дані передаватимуться до ширшої платформи як телеметрія.

Dreadnode інтегрують у продукт Falcon Guardian, який CrowdStrike розвиває для виявлення та реагування на активність ШІ-агентів на пристроях компаній. Результати тестів Dreadnode мають надходити до Falcon Guardian у вигляді рекомендацій щодо політик безпеки.

У TechCrunch зазначають, що компанії та їхні працівники дедалі активніше застосовують інструменти ШІ, автоматизують робочі процеси, створюють власні застосунки та розгортають агентів, тоді як внутрішні політики й процедури безпеки не завжди встигають за таким впровадженням.

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