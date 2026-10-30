Cursor: зловмисне розширення могло зачепити до 5 тисяч користувачів — Channel NewsAsia

Компанія Cursor заявила, що до 5 тисяч користувачів могло зачепити модифіковане зловмисниками розширення Claude Code, доступне на її маркетплейсі розширень для Cursor VS Code. За даними Channel NewsAsia, розширення перебувало у каталозі впродовж четверга.

Розширення не створювала Anthropic

Cursor наголосила, що це розширення не було розроблене компанією Anthropic. Зловмисно змінену версію можна було завантажити приблизно з 02:27 до 13:35 за тихоокеанським часом.

За інформацією Cursor, розширення намагалося збирати дані про комп'ютер і користувача, зокрема назву хоста, ім'я користувача, операційну систему та публічну IP-адресу.

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Маркетплейс тимчасово закрили

Також розширення намагалося налаштувати віддалений доступ для зловмисника. У Cursor зазначили, що ключовий етап цієї спроби мав не спрацювати на більшості комп'ютерів, оскільки потребував прав адміністратора.

Після виявлення модифіковану версію видалили, її поширення заблокували, а маркетплейс тимчасово вимкнули як запобіжний захід. Згодом компанія перебудувала платформу та відновила її роботу. Cursor заявила, що інші розширення на маркетплейсі інцидент не зачепив. Anthropic не надала негайного коментаря на запит журналістів.

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