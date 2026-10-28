Фінансові установи Південної Кореї зазнали нової хвилі кібератак. Серед постраждалих — брокерські компанії Daishin Securities і Mirae Asset Global Investments, а також криптовалютна біржа Bithumb. Як повідомляє TechCrunch із посиланням на місцеві медіа, Daishin Securities заявила про розкриття персональних даних 38 490 клієнтів.

Дані клієнтів Daishin Securities

Унаслідок атаки було розкрито імена клієнтів, їхні електронні адреси та номери мобільних телефонів. Daishin Securities повідомила постраждалих, співпрацює з органами влади під час розслідування та має компенсувати збитки відповідно до вимог законодавства.

Mirae Asset Global Investments і Bithumb окремо повідомили про кіберінциденти в середу. Водночас компанії не підтвердили, що було отримано дані їхніх клієнтів.

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Реакція регулятора

Фінансовий регулятор Південної Кореї закликав посилити заходи кібербезпеки після серії атак на фінансові компанії та державні установи. У країні також планують провести перевірки десятків ІТ-систем у приватному секторі.

Попередня хвиля атак на південнокорейські фінансові установи сталася приблизно місяць тому. Дослідники з кібербезпеки пов'язували вересневі інциденти з імовірним хакером із Китаю, який використовував ШІ-інструмент для тестування на проникнення Artex. Причини останніх зламів ще розслідують.

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