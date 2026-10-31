DARPA виділить $1,83 млн на вимірювання енергоспоживання ШІ — OilPrice

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів DARPA виділить 1,83 млн доларів на дворічний проєкт E-CALC, покликаний оцінювати енергоспоживання систем штучного інтелекту на всіх етапах робочого процесу. Над проєктом працюватимуть фахівці Michigan Engineering, Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейні та оборонного підрядника BAE Systems, повідомляє OilPrice.

Оцінка витрат енергії

Проєкт має назву E-CALC — Energy Calculus for ML Lifecycle Optimization. Його мета — дати розробникам змогу оцінювати використання енергії на кожній стадії роботи ШІ: від обробки даних і навчання моделі до її практичного застосування.

За задумом розробників, система має замінити численні дорогі й тривалі випробування різних комбінацій програмного та апаратного забезпечення оцінюванням енерговитрат. У Michigan Engineering зазначили, що невідповідність між програмним забезпеченням і апаратурою може призводити до втрати до 30% електроенергії, яку використовують для навчання моделей ШІ.

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Точніше відстеження витрат енергії, за оцінкою Michigan Engineering, може зменшити споживання електрики, знизити вартість використання ШІ та подовжити час роботи пристроїв із батарейним живленням.

Застосування для оборони

Технологія може бути корисною для військових і оборонних систем, де польове обладнання та віддалені обчислювальні комплекси мають запускати складні алгоритми ШІ за суворих обмежень потужності й заряду батареї.

Керівник E-CALC, доцент кафедри комп'ютерних наук та інженерії Мічиганського університету Мошараф Чоудхурі заявив, що неконтрольоване зростання енергоспоживання ШІ може підвищувати витрати, створювати навантаження на енергетичну інфраструктуру та ускладнювати розгортання передових систем. За даними OilPrice, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року споживання електроенергії центрами обробки даних більш ніж подвоїться порівняно з 2024 роком, коли воно становило близько 420 терават-годин.

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