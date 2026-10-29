Deepgram купує Daily та збереже Pipecat із відкритим кодом — TechCrunch

Компанія Deepgram оголосила про придбання Daily — розробника й підтримувача відкритого фреймворку Pipecat для створення голосових ШІ-систем. Суму угоди сторони не розкрили, однак заявили, що Pipecat і надалі матиме відкритий вихідний код, повідомляє TechCrunch.

Що робить Pipecat

Pipecat — це фреймворк, який керує потоками голосу та відео в реальному часі й поєднує компоненти на кшталт систем розпізнавання мовлення, великих мовних моделей і сервісів синтезу мовлення. Розробка має зменшувати затримку під час роботи таких систем.

Daily, зі свого боку, надає хостингову інфраструктуру для голосових і відеодзвінків. Співзасновник компанії Kwindla Kramer розповів, що команда почала експериментувати зі взаємодією ШІ та людей через голос і текст приблизно в час виходу GPT-4. Ці експерименти зрештою привели до створення Pipecat.

За словами Kramer, серед причин вибору Deepgram була позиція її генерального директора Scott Stephenson щодо збереження Pipecat відкритим і незалежним від конкретних постачальників технологій. Він також зазначив, що інженерні культури двох компаній збігаються, а команда Daily зможе працювати з різними частинами технологічного стеку у складі більшої організації.

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Новий відкритий протокол

Deepgram також запускає Real-Time Context Standard, або RCS, — відкритий протокол для голосових агентів, який компанія розробила разом із командою Pipecat. Він визначає метадані контексту з аудіо, зокрема сигнали на кшталт пошепки, інструкції для мовної моделі щодо використання цих даних і вказівки щодо того, як має звучати відповідь.

Stephenson заявив, що придбання має дати розробникам змогу створювати голосових агентів і наскрізні мовні системи, поєднуючи різні моделі з контекстною шиною, яка з'єднує всі компоненти. Pipecat також призначений для комунікації в реальному часі в різних форматах, тому угода дає Deepgram можливість досліджувати напрями поза голосовими технологіями.

Фінансування компаній

За даними PitchBook, Daily залучила понад 62 млн доларів інвестицій від Tiger Global, Highfield Capital, Nat Friedman, Lachy Groom і Kevin Weil. Раніше цього року Deepgram отримала 130 млн доларів у раунді Series C та досягла статусу компанії-єдинорога. Обидві компанії входили до одного набору акселератора Y Combinator у 2016 році.

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