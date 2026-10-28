Discover-Tech запідозрили у стеженні за користувачами Starlink — Cyprus Mail

Ізраїльську компанію Discover-Tech запідозрили у зборі даних про місцезнаходження користувачів супутникового інтернету Starlink через систему онлайн-реклами у понад 100 країнах. За повідомленням Cyprus Mail, Reuters із посиланням на шість обізнаних із ситуацією джерел пише, що компанія могла використовувати рекламні аукціони для відстеження локацій користувачів і потенційного моніторингу їхньої активності в інтернеті.

Водночас наявні дані не доводять, що конкретних користувачів Starlink справді відстежували або що їхні пристрої були заражені шпигунським програмним забезпеченням.

Як міг відбуватися збір даних

Дослідження провів підрозділ TrendAI японської компанії з кібербезпеки Trend Micro. Його фахівці виявили незвично високу активність Discover-Tech у рекламних аукціонах, пов’язаних із користувачами Starlink. За їхніми даними, компанія виглядала як учасник, що пропонував найвищу ставку за рекламне місце, пов’язане із сервісом, у понад 100 країнах, зокрема там, де Starlink заборонений або обмежений.

Такі аукціони автоматично проводяться щоразу, коли людина відкриває сайт або застосунок. Під час процесу рекламним компаніям можуть передавати дані про пристрій користувача, його IP-адресу та приблизне місцезнаходження. Систематична участь в аукціонах може давати змогу збирати такі відомості, навіть не показуючи рекламу, а також поєднувати їх з іншими даними для спроб ідентифікації та відстеження людини на різних сайтах і в застосунках.

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Активність у країнах конфліктів

TrendAI 15 жовтня опублікувала звіт про цю активність під кодовою назвою Shadow-Earth-79, не вказуючи назву компанії. За даними TrendAI, її політика щодо неназивання відповідальних покликана уникати помилкової ідентифікації. Усі шість джерел Reuters заявили, що йшлося саме про Discover-Tech.

Особливо інтенсивну активність зафіксували в Сирії, Лівії, Ємені та Південному Судані, де попит на звичайну комерційну рекламу обмежений. Канадська дослідницька лабораторія Citizen Lab та американська компанія Confiant, що займається безпекою цифрової реклами, згодом також назвали Discover-Tech. Вони заявили, що рекламна активність компанії досягала мереж новинних організацій, державних установ, міжнародних організацій і технологічних компаній.

Окреме розслідування пов’язало частину діяльності компанії з поширенням шпигунського програмного забезпечення через рекламу, однак це не означає, що атаки зазнав кожен користувач Starlink, на якого могла бути спрямована ця активність. Google, Comcast та інші рекламні провайдери заблокували Discover-Tech на своїх платформах. Компанія, її генеральний директор і SpaceX не відповіли на запити про коментар.

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