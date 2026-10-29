DoorDash придбає Instacart приблизно за $17 млрд — The Verge

DoorDash оголосила про купівлю сервісу доставки продуктів Instacart в угоді, яку оцінюють приблизно у 17 млрд доларів. Придбання має посилити позиції DoorDash на ринку онлайн-доставки продуктів завдяки маркетплейсу Instacart та її партнерствам із роздрібними мережами.

Посилення у сегменті продуктів

DoorDash розпочинала як сервіс кур’єрської доставки їжі з ресторанів, але вже має власний напрям доставки продуктів. У цьому сегменті компанія конкурує з Instacart, Uber, Walmart і Amazon. Як повідомляє The Verge, угода також відповідає прагненню DoorDash диверсифікувати бізнес, оскільки конкуренти розширюють діяльність у сфері доставки їжі.

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Переговори стали відомі минулого тижня

Чутки про можливий продаж Instacart з’явилися минулого тижня після повідомлення The Information про переговори компанії з Uber і DoorDash. У понеділок The Wall Street Journal писала, що DoorDash та Instacart ведуть просунуті переговори, а домовленість можуть остаточно оформити вже цього тижня.

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