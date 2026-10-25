Дослідники Єля знайшли докази переважно підводного життя спінозавра — ScienceDaily

Дослідники Єльського університету, які проаналізували викопні рештки та сучасних тварин за допомогою моделей машинного навчання, дійшли висновку, що спінозавр проводив переважну частину життя зануреним у воду. Про результати роботи, опублікованої в журналі Current Biology, повідомляє ScienceDaily.

Спінозавр жив приблизно 113–94 млн років тому на території сучасної Північної Африки. Палеонтологи давно сперечаються про його спосіб життя: частина науковців вважала, що хижак полював під водою, інші припускали, що він пересувався берегами та шукав здобич на мілководді. Аналіз команди Єля підтримує версію про значно тісніший зв’язок цієї тварини з водним середовищем.

Понад 11 тисяч вимірювань

Автори дослідження вивчили сотні сучасних і викопних зразків із Музею Пібоді Єльського університету та інших колекцій. Вони зібрали понад 11 тисяч вимірювань, а також використали фотографії та комп’ютерну томографію. Отримані дані поєднали з традиційними палеонтологічними методами, моделями машинного навчання та статистичним підходом, який у 1940-х роках застосовували військово-морські сили для оцінки радіолокаційних сигналів.

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Моделі навчали на сучасних тваринах, для яких відомий спосіб життя. Дослідники шукали зв’язки між пропорціями скелета та пристосуванням до води, а потім застосували ці закономірності до вимерлих видів. За даними команди, пропорції передніх кінцівок виявилися особливо корисними для оцінки того, чи мала тварина м’якотілі плавальні структури та наскільки водним був її спосіб життя.

Мезозаври регулярно виходили на сушу

Інший висновок стосується мезозаврів — невеликих морських рептилій, що жили 290–274 млн років тому на територіях сучасних Південної Африки та східної частини Південної Америки. Раніше їхнє живородіння іноді розглядали як ознаку повністю водного способу життя. Проте новий аналіз показав, що будова їхніх кінцівок не відповідала постійному перебуванню у воді.

На думку авторів, мезозаври регулярно переміщалися між водоймами та суходолом. Також дослідження вказує, що всі морські рептилії палеозою, які жили до появи динозаврів, не втратили зв’язку із сушею повністю й залишалися амфібійними. Моделі команди з точністю понад 90% прогнозували наявність плавальних структур із м’яких тканин та високу або повну водну адаптацію тварин.

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