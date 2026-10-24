Дослідники Китайської академії наук контрольовано створили в лабораторії світну плазмову кулю, що зберігала структуру під час розширення. За висновками авторів роботи, її поведінка відповідала теоретичній моделі електромагнітного солітону — хвильової структури, здатної зберігати форму завдяки балансу фізичних сил. Про експеримент повідомляє ScienceAlert.

Експеримент з аргоном і вольфрамовою голкою

Для досліду науковці використали вольфрамову голку з наконечником завширшки 100 нанометрів. Ультракороткий лазерний імпульс створював потужну електромагнітну хвилю, яка рухалася вздовж голки. На її вістрі енергія концентрувалася в інтенсивне електричне поле, що відривало електрони від атомів аргону й утворювало перегріту бульбашку іонізованого газу — плазму.

Початковий діаметр світної сфери становив близько 80 мікрометрів. Протягом наступних 100 наносекунд вона розширилася до кількох сотень мікрометрів. Дослідники зазначили, що сфера не розсіялася так швидко, як звичайна гаряча плазма, а зберігала структуру під час розширення.

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Зв'язок із кульовою блискавкою

Науковці простежили розширення кулі та проаналізували спектр світла, яке вона випромінювала під час охолодження. Отримані дані зіставили з теоретичними моделями й комп'ютерними симуляціями. Розширення відповідало прогнозам для електромагнітного солітону, тоді як модель звичайного теплового розширення плазми передбачала швидший і менш локалізований процес.

Деякі теорії описують кульову блискавку як електромагнітний солітон, у якому енергія утримується плазмовою оболонкою. Автори роботи наголошують, що лабораторна мікросфера не є остаточним поясненням атмосферного явища. Водночас їхні розрахунки показали, що солітони, збуджені мікрохвилями, теоретично могли б сягати метрів у діаметрі та існувати секунди, що ближче до частини описів очевидців кульової блискавки.

Дослідження опублікували в журналі Nature Photonics. Автори також вказали на можливе застосування контрольованого утримання електромагнітної енергії для технологій накопичення енергії та дослідження взаємодії світла з речовиною в екстремальних умовах.

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