Дослідники оцінили можливість зламу RSA-2048 за 3 дні — ScienceAlert

Команда, очолювана дослідниками французької квантової компанії Alice & Bob, представила оцінку ресурсів для факторизації ключа RSA-2048 за допомогою квантового алгоритму Шора. За розрахунками, система з 22 593 надпровідними cat-кубітами могла б виконати це завдання за 3,14 дня, повідомляє ScienceAlert. Дослідження опубліковане як препринт у Cryptology ePrint Archive та ще не пройшло рецензування.

Оцінка для квантової системи

RSA-2048 використовує математичну складність розкладання великого числа на прості множники. Алгоритм Шора, запропонований математиком Пітером Шором у 1994 році, призначений для значного прискорення такого обчислення на квантовому комп’ютері.

Автори розглянули архітектуру на основі cat-кубітів — квантових бітів із фотонів, утримуваних в осциляторі. Такий підхід, за поясненням дослідників, може експоненційно пригнічувати помилки типу bit-flip, водночас лінійно збільшуючи помилки phase-flip. Оцінка Alice & Bob є меншою за попередні розрахунки для інших архітектур: у 2023 році компанія оцінювала потребу у 350 тисячах кубітів, а теперішня модель передбачає менш ніж 23 тисячі.

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Обмеження нинішніх технологій

Розрахунок не означає, що такий квантовий комп’ютер уже існує. Автори зазначають, що наразі ніхто не має функціональної системи з 23 тисячами кубітів. Найбільший масив, створений інженерами Каліфорнійського технологічного інституту, містить 6 100 кубітів, утримуваних лазерами, однак це не готовий квантовий комп’ютер для таких обчислень.

Модель також спирається на припущення, що cat-кубіти зможуть уникати bit-flip помилок упродовж 100 років. Водночас дослідники Alice & Bob повідомляли про досягнення середнього часу до такої помилки у 44 хвилини для кубіта з 11 фотонами. Якщо припустити час до bit-flip помилки на рівні близько однієї години, для факторизації RSA-2048, за оцінкою роботи, знадобилося б приблизно 45 тисяч кубітів.

Окрема оцінка для Bitcoin

Дослідники також оцінили систему для подолання криптографічного захисту на еліптичних кривих, який застосовується для підтвердження володіння Bitcoin. За їхніми підрахунками, 29 588 cat-кубітів могли б виконати таке обчислення за 61,8 хвилини. Однак блоки в мережі Bitcoin створюються приблизно кожні 10 хвилин, тому ця швидкість не відповідала б часовому обмеженню для перехоплення криптовалютної транзакції.

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