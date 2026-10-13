Дослідники підвищили селективність електросинтезу з 16% до 97% — ScienceDaily

Дослідники Сеульського національного університету встановили, що успішність органічного електросинтезу значною мірою залежить від локального pH — кислотності або лужності безпосередньо біля електродів. Контроль цього середовища дав змогу підвищити селективність утворення цільової сполуки приблизно з 16% до 97%, повідомляє ScienceDaily.

Кислотність біля електродів

Під час електрохімічних реакцій протони можуть утворюватися або споживатися швидше, ніж переміщуватися в розчині. Через це pH у тонкому шарі поруч з електродом може суттєво відрізнятися від показника в усьому розчині. За оцінками команди, за загалом нейтральних умов середовище біля катода могло сягати pH 11, а біля анода — pH 2,5.

Такі відмінності впливають на утворення активних форм кисню, властивості вихідних молекул і стабільність готових продуктів. Науковці також проаналізували понад 600 робіт з органічного електросинтезу, опублікованих від 2010 року, і встановили, що приблизно 89% із них описували реакції з перенесенням електронів і протонів.

Реактор із потоком електроліту

Для контролю локального pH дослідники змінили конструкцію реактора: зблизили електроди та забезпечили потік електроліту між ними. Це мало зменшити надмірну кислотність біля анода і лужність біля катода. За збільшення швидкості потоку в межах перевірених режимів швидкість утворення продукту зросла приблизно у 14 разів. Скорочення відстані між електродами з 20 до 4 мм підвищило її приблизно у 2,2 раза.

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Метод випробували на реакції окиснення Баєра—Віллігера, у якій кетони перетворюються на естери або лактони. Замість окремо доданих пероксидних окисників команда використовувала кисень та електрику для утворення активних форм кисню. Ізотопне маркування підтвердило, що атом кисню в продукті походив із газоподібного кисню, а не з води.

Лактони та епоксиди

За оптимізованих умов науковці синтезували лактони з 18 різних кетонів. Вихід ε-капролактону становив 82%; ця сполука є вихідною речовиною для полімеру, який застосовують, зокрема, у хірургічних швах і системах доставки ліків. Підхід також застосували для одержання епоксидів із шести алкенів.

Результати дослідження опублікували в Journal of the American Chemical Society. Автори зазначають, що технологія потребує подальшої оптимізації та випробувань у більших масштабах, перш ніж її можна буде оцінювати для промислового застосування.

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