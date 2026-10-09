Дослідники пов’язали руде забарвлення котів із мутацією ДНК — ScienceAlert

Дві незалежні групи дослідників пов’язали руде забарвлення шерсті котів із відсутністю фрагмента ДНК у некодуючій ділянці геному поруч із геном ARHGAP36. Як повідомляє ScienceAlert, ця делеція, імовірно, пояснює незвичний характер успадкування рудого кольору та його різний прояв у самців і самиць.

Команда генетика Стенфордського університету Грега Барша встановила, що клітини шкіри, з яких росте руда шерсть, виробляють у 13 разів більше РНК гена ARHGAP36, ніж клітини шкіри котів без рудого волосся. Науковці виявили делецію розміром 5 кілобаз у послідовності ДНК перед геном, яка, ймовірно, впливає на його активність.

Делецію виявили в усіх рудих котів, яких дослідники розглянули в базі даних із 188 тварин. До неї увійшли 145 рудих котів, шість котів забарвлення каліко або черепахового забарвлення та 37 нерудих котів.

Чому рудими частіше бувають самці

Мутація розташована на X-хромосомі. Самці мають одну X-хромосому, тому за наявності такої мутації їхнє забарвлення переважно буває рудим. У самиць є дві X-хромосоми, одна з яких випадково інактивується в кожній клітині. Через це в одних ділянках шкіри активною може бути X-хромосома з мутацією, а в інших — без неї.

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Цей механізм пояснює плямисте поєднання рудої та чорної шерсті у кішок черепахового забарвлення або забарвлення каліко. У рідкісних випадках самиці успадковують мутацію на обох X-хромосомах і можуть бути повністю рудими.

Як змінюється пігмент

Друга група, яку очолював генетик Університету Кюсю Хідехіро То, також пов’язала ARHGAP36 із рудою шерстю. За її висновками, посилена активність цього гена пригнічує гени пігментації та зміщує утворення темного еумеланіну до червонувато-жовтого феомеланіну.

Джерело зазначає, що наукових підтверджень зв’язку забарвлення котів із їхніми когнітивними здібностями немає. Також для цієї мутації не виявили очевидних негативних наслідків для здоров’я чи психічного благополуччя тварин. Обидві роботи опубліковано в журналі Current Biology.

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