Дослідники створили систему для дистанційного відтворення п’яти запахів — Cyprus Mail

Дослідники створили прототип технології Scentronic, яка розпізнає певні запахи та дає змогу відтворювати їх на віддаленому пристрої. Електронний ніс аналізує хімічні сполуки, пов’язані з ароматом, а система передає через онлайн-платформу не самі молекули, а цифрові дані для їх відтворення, повідомляє Cyprus Mail.

Як працює Scentronic

Електронний ніс обладнаний масивом газових сенсорів. Модель машинного навчання класифікує запахи, розпізнавати які її попередньо навчили: пиво, торт, каву, апельсини та червоне вино. Після цього дані передаються до генератора запаху, який вивільняє ароматичні речовини для відтворення відповідного аромату.

Пристрій для розпізнавання запахів має приблизно 15 сантиметрів у діаметрі. Він портативний, але не призначений для носіння на тілі. Водночас дослідники розробили кілька варіантів генератора ароматів — у форматі браслета, кулона та ручного пристрою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поки що лише п’ять ароматів

Провідний автор дослідження Чуньюй Ян, докторант з матеріалознавства та інженерії Університету штату Огайо, пояснив, що п’ять відібраних ароматів є звичними повсякденними запахами з різними профілями. Систему ще не розширювали на інші категорії.

За словами Яна, ширша бібліотека запахів теоретично можлива, але необмежений набір ароматів значно перевищує можливості продемонстрованого прототипу. Для додавання нового запаху електронний ніс потрібно навчити його розпізнавати, а генератор забезпечити відповідною ароматичною рідиною.

Дослідники розглядають можливе використання технології для обміну ароматом їжі з людьми на відстані, більш занурювального досвіду у віртуальній та доповненій реальності, а також онлайн-покупок. Наразі Scentronic залишається дослідницьким прототипом: для комерційного застосування потрібні масштабніші набори даних, надійніше розпізнавання сумішей запахів, компактніші генератори та оцінка безпеки повторного впливу ароматичної мли.

Читай нас у