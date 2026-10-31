Дослідники UCL пов’язали виживання родичів крокодилів із теплими регіонами — ScienceDaily

У Великій Британії науковці Університетського коледжу Лондона (UCL) припустили, що родичі сучасних крокодилів могли пережити падіння астероїда 66 мільйонів років тому завдяки теплим тропічним і субтропічним регіонам поблизу екватора. За результатами моделювання, ці території зберігали придатні умови, тоді як середовище існування багатьох непташиних динозаврів різко скоротилося, повідомляє ScienceDaily.

Кліматичні рефугіуми після удару астероїда

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, охопило понад 7 тисяч викопних решток і записів про більш ніж 400 сучасних та вимерлих видів крокодилів і їхніх родичів. Автори поєднали ці дані з комп’ютерними моделями давнього клімату та географії Землі за 245 мільйонів років.

Моделі наслідків удару астероїда Чиксулуб показали, що за зменшення сонячного світла на 5% або 10% райони поблизу екватора залишалися достатньо теплими для родичів крокодилів. За сценарію зі скороченням сонячного світла на 15% такі території також ставали непридатними, однак дослідники вважають цей варіант малоймовірним. Збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері у симуляціях не змінило доступності придатних кліматичних зон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Слідування за теплим кліматом

За висновками науковців, представники цієї еволюційної лінії протягом більшої частини своєї 250-мільйонної історії переважно переміщувалися слідом за теплим кліматом, а не пристосовувалися до істотно інших температур. У періоди потепління їхній ареал розширювався, а під час глобального похолодання звужувався до тропіків.

Близько 50 мільйонів років тому, в ранньому еоцені, глобальна температура була приблизно на 10°C вищою за сучасну, а на полюсах не існувало постійного льоду. Тоді родичі крокодилів жили у високих широтах Північної Америки, Європи та навіть Антарктиди. Дослідники також виявили винятки: приблизно 94 мільйони років тому одна гілка еволюціонувала для витримування вищих температур, а близько 34 мільйонів років тому в Австралії вимерла група пристосувалася до посушливих умов.

Автори наголошують, що сприятлива температура, ймовірно, не була єдиною причиною виживання. Шанси могли також підвищувати невеликі розміри тіла, напівводний спосіб життя, гнучкий раціон і невисокі енергетичні потреби. Науковці зазначають, що сучасним крокодилам може бути складніше переміщуватися до придатного клімату через міста, дороги та сільськогосподарські угіддя.

Читай нас у