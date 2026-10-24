Дослідники виявили приховану перевагу безпеки в людській мові — ScienceDaily

Дослідники Університету Вермонту виявили, що в повсякденному мовленні слова, пов’язані з безпекою, вживають значно частіше, ніж слова, пов’язані з небезпекою. Команда також запропонувала новий математичний підхід до аналізу значення мови — усіометрику, повідомляє ScienceDaily.

Нова модель значення слів

Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances. Науковці проаналізували мільярди випадків уживання понад 20 тисяч слів у книжках, новинах, соціальних мережах і розмовному мовленні.

Тривалий час у психології, лінгвістиці та системах аналізу тексту використовували модель VAD, яка описує значення слів через валентність — позитивне або негативне забарвлення, збудження та домінування. Автори роботи дійшли висновку, що ці три параметри не є незалежними один від одного.

Натомість дослідники пропонують описувати значення за трьома вимірами: сила — від слабкості до могутності, небезпека — від безпеки до загрози, а також структура — від порядку до хаосу. За їхніми даними, нова модель пояснила понад 90% варіації виміряних значень слів, тоді як VAD-модель — приблизно 72%.

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Перевага безпеки у вживанні мови

Під час аналізу фактичної частоти слів команда виявила, що в книжках, медіа, соцмережах і усному мовленні слова, пов’язані з безпекою, трапляються значно частіше за слова, пов’язані з небезпекою.

Це може по-новому пояснити принцип Поліанни — зафіксовану тенденцію мови частіше використовувати позитивні, а не негативні слова. На думку авторів, схильність до позитивності значною мірою є проявом глибшої мовної переваги безпеки.

Для дослідження команда створила інструмент усіометр, який оцінює усереднене базове значення великих масивів тексту. Він може простежувати зміни таких значень протягом художнього твору або в різних типах медіаматеріалів.

Можливе застосування для ШІ

Автори вважають, що новий підхід може бути корисним для систем штучного інтелекту, які аналізують тональність текстів, оцінюють ризики, довіру та процеси ухвалення рішень. Водночас дослідники наголошують: результати узгоджуються з можливим впливом потреби у виживанні на організацію мови, але не доводять, що саме еволюційний тиск спричинив виявлену перевагу безпеки.

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