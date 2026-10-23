Дослідники вимкнули Time4Popcorn через ризик створення ботнету — The Verge

Дослідники компанії Eye Security зареєстрували один із покинутих доменів, пов’язаних із Time4Popcorn, та надіслали через нього оновлення для вимкнення застарілого оновлювача. Так вони намагалися усунути ризик використання покинутих застосунків Popcorn Time для створення ботнету, повідомляє The Verge.

Вразливий механізм оновлення

Time4Popcorn є одним із відгалужень Popcorn Time — програми, що спрощувала перегляд фільмів і серіалів через торрент-мережі. Розробку цього програмного забезпечення припинили кілька років тому, однак воно, за даними дослідників, досі встановлене на мільйонах пристроїв.

Фахівці Eye Security виявили, що оновлювач Time4Popcorn продовжував працювати на пристроях із Windows, macOS та Android у різних країнах. Він звертався до покинутих вебдоменів через незашифроване HTTP-з’єднання та використовував застарілу й небезпечну версію Chrome.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик захоплення пристроїв

За словами дослідника Eye Security Нільса Теусінка, цей механізм потенційно дозволяв встановлювати й запускати практично будь-яке програмне забезпечення з повними привілеями. Зловмисник міг би використати його, захопивши один із доменів або здійснивши атаку посередника на окремі пристрої. Також механізм міг дати змогу стежити за пристроями, на яких працювало це програмне забезпечення.

У Eye Security визнали, що їхній спосіб вимкнення оновлювача порушує етичні питання, однак назвали бездіяльність єдиною альтернативою. На пристроях із Windows надіслане ними оновлення зупиняє та вимикає службу через Service Control Manager, не видаляючи файлів чи іншого вмісту.

Читай нас у