Дослідники за даними Webb виявили три стани атмосфери SIMP 0136 — ScienceDaily

Дослідники Триніті-коледжу в Дубліні проаналізували спостереження космічного телескопа James Webb і виявили три повторювані стани атмосфери коричневого карлика SIMP 0136, розташованого приблизно за 20 світлових років від Землі. Як повідомляє ScienceDaily, більшість змін в атмосфері об’єкта пояснюють двома головними чинниками: коливаннями температури та змінами вертикальної структури хмар.

Аналіз змін яскравості

Команда застосувала метод головних компонентів — математичний інструмент для виявлення найсильніших закономірностей у великих масивах даних. Науковці простежили, як змінювалося світло SIMP 0136 під час обертання об’єкта, коли різні ділянки його атмосфери потрапляли в поле спостереження.

Чутливість приладів Webb дала змогу зафіксувати дуже малі коливання яскравості. Дослідники не починали аналіз із детальних припущень про поведінку атмосфери: метод дозволив виокремити домінантні процеси, відділивши їх від незначних коливань і випадкового шуму у вимірюваннях.

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Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, показало, що майже всю зафіксовану атмосферну мінливість можна описати двома домінантними компонентами. Одні ділянки є гарячішими та мають тонші хмари, інші — холоднішими, із товстішими хмарними шарами, що простягаються вище в атмосфері. Ці чинники зберігалися протягом більш ніж десятка обертань, хоча детальний вигляд атмосфери змінювався.

Значення для екзопланет

SIMP 0136 є коричневим карликом — об’єктом, більшим і гарячішим за типовий газовий гігант, але недостатньо масивним, щоб світитися як зоря. Такі об’єкти можна спостерігати безпосередньо, тому вони дають змогу вивчати атмосферні процеси, які складніше досліджувати у більшості екзопланет.

Новий підхід може допомогти швидше визначати процеси, відповідальні за основні атмосферні зміни, перед застосуванням складніших комп’ютерних моделей. Його можна використовувати для дослідження інших коричневих карликів і гігантських екзопланет, зокрема для аналізу формування хмар, перенесення тепла та атмосферної циркуляції.

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