Дослідники з’ясували, як дерева випрямляють стовбури натяжною деревиною — ScienceDaily

Дослідники встановили, що дерева можуть випрямляти вигнуті стебла, змінюючи місце утворення спеціальної натяжної деревини. У досліді вона почала формуватися з протилежного боку стебла та діяла подібно до м’яза-антагоніста, повідомляє ScienceDaily.

Експеримент без сигналів світла й гравітації

Рослини реагують на гравітацію, напрямок світла та положення власного стебла. Щоб окремо дослідити здатність рослин відчувати власну форму, молоді дерева помістили на горизонтальну платформу, яка оберталася всередині сфери з рівномірним освітленням.

Обертання платформи не давало деревам сталого сигналу про напрямок гравітації, а освітлення з усіх боків прибирало орієнтир на джерело світла. Це дозволило дослідникам спостерігати реакцію дерев на форму власних стебел без звичних зовнішніх сигналів.

Спочатку молоді тополі розмістили горизонтально. Під час росту їхні стебла вигиналися догори, повертаючи верхівки ближче до вертикального положення. Приблизно через десять днів, коли вигин став помітним, дерева перенесли до експериментальної установки. Упродовж наступних тижнів стебла поступово стали майже прямими.

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Натяжна деревина змінює бік формування

Вигин пов’язаний із натяжною деревиною — особливим типом деревини, який під час формування створює тягове зусилля. Коли вона утворюється на верхньому боці стебла, то тягне його вгору та спричиняє вигин.

Аналіз показав, що після запуску експериментальної системи натяжна деревина на верхньому боці стебел перестала розвиватися. Водночас така сама деревина почала утворюватися на протилежному боці. На думку дослідників, вона створювала тягове зусилля в іншому напрямку, завдяки чому вигнуті стебла поступово випрямлялися.

Раніше вважали, що натяжна деревина формується лише на верхньому боці стебел, допомагаючи деревам підтримувати вертикальне положення, зокрема на схилах. Нові результати свідчать, що вона може утворюватися на протилежних боках стебла, а дерева поєднують сигнали довкілля з внутрішнім відчуттям власної форми.

Дослідники зазначають, що розуміння цього механізму може бути корисним для лісового господарства та аграрної галузі. Воно потенційно допоможе відбирати рослини, які ростуть рівніше й краще зберігають форму, а також вивчати вилягання зернових культур і внутрішні напруження, що можуть впливати на якість деревини.

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