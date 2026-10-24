Дослідники змоделювали утворення хмари завдовжки понад 1000 миль на Марсі — Ars Technica

Дослідники вперше змоделювали формування видовженої хмари поблизу марсіанського вулкана Арсія Монс. Модель вказує, що структура, яка розтягується більш ніж на 1000 миль і згодом розсіюється, може утворюватися завдяки фізичному процесу, який досі безпосередньо не спостерігали в атмосфері жодної планети, повідомляє Ars Technica.

Хмара з’являється вранці

Тонка хмара, відома як видовжена хмара Арсія Монс — AMEC, виникає щоранку навесні та влітку на Марсі. Вона формується біля вулкана, поступово витягується у довгий шлейф, а згодом розсіюється. Цей цикл повторюється протягом кількох місяців.

Вперше таку хмару зафіксував зонд у 2018 році. Вулкан Арсія Монс заввишки 65 тисяч футів у моделі відіграє ключову роль: коли повітряний потік наштовхується на нього, утворюється потужна хвиля, що за кілька хвилин піднімає вологе повітря високо в атмосферу.

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Кристали льоду без пилу

На Землі хмари зазвичай виникають, коли водяна пара утворює краплі або кристали льоду за наявності дрібних частинок, зокрема пилу чи солі. Автори дослідження, опублікованого в Nature Geoscience, припускають, що для AMEC діє інший механізм — гомогенне зародження. За нього пара перетворюється на кристали льоду без сторонніх частинок.

Для такого процесу потрібні екстремальні умови: температура має різко знизитися на 30 градусів Цельсія за 10 хвилин, а відносна вологість повинна бути дуже високою. Науковці зазначають, що необхідний рівень вологості більш ніж у 100 тисяч разів перевищує будь-які значення, виміряні на Землі. До створення цієї моделі не було відомо, що подібні умови можуть існувати в атмосфері Марса.

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