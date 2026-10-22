Дослідження: 25% дата-центрів розташовані в районах дефіциту води — ScienceAlert

Близько 25% із 9 347 виявлених у світі дата-центрів розташовані в районах, де принаймні один місяць на рік попит на воду перевищує її доступні обсяги. Таких об’єктів налічується 2 315, повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science & Technology.

Вода для охолодження

Дослідження виконала група науковців на чолі з командою Інституту науки Карнегі у США. Вони зіставили розташування дата-центрів із місцевими умовами водопостачання. Великі об’єкти можуть споживати за добу стільки води, скільки місто з населенням 50 тисяч людей. Для охолодження часто застосовують випаровування, тому перевагу зазвичай надають прісній воді.

На відміну від електроенергії, яку можна передавати на значні відстані через мережі, воду для дата-центрів зазвичай потрібно отримувати на місці — з річок, озер або підземних водоносних горизонтів. Їхня доступність може змінюватися залежно від сезону.

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Конкуренція за місцеві ресурси

За даними авторів роботи, 41% дата-центрів у світі безпосередньо конкурують за воду з містами та муніципалітетами. Для ще 28% об’єктів основним напрямом використання води в місцевості є сільське господарство. У 523 дата-центрів, що становить понад 5% від загальної кількості, дефіцит води вже фіксують щонайменше дев’ять місяців на рік.

Моделювання також показало, що за підвищення середньої глобальної температури на 3°C порівняно з рівнем 1900 року частка дата-центрів у вододефіцитних районах може зрости до 33% упродовж десяти років або швидше. Найбільше дата-центрів, які через потепління перетнуть цей поріг, прогнозують у США, тоді як у Великій Британії та Німеччині зміни, за моделлю, будуть незначними.

Науковці зазначили, що компанії не завжди розкривають обсяги водоспоживання дата-центрів. Серед можливих способів зменшення залежності від прісної води вони назвали використання стічних вод, очищеної морської води та вдосконалення систем відведення тепла.

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