Дослідження: доісторичні громади Японії адаптувалися після виверження — ScienceAlert

Міжнародна група дослідників встановила, що частина доісторичних громад у Японії змогла пристосуватися до наслідків виверження Кікаї-Акахоя, яке сталося близько 5250 року до н. е. біля південно-західного узбережжя країни. Як повідомляє ScienceAlert, результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Виверження сталося близько 7300 років тому та досягло сьомого рівня з восьми за шкалою вулканічної експлозивності. За оцінкою дослідників, воно супроводжувалося потужними землетрусами й великими цунамі, а ландшафт укрили метрові шари вулканічного попелу. Для громад мисливців-збирачів періоду Джьомон ця подія стала катастрофою зі значними людськими втратами.

540 археологічних зразків

Науковці проаналізували 540 наявних археологічних зразків, зібраних по всій Японії та датованих періодом від 8 тисяч до 6,5 тисячі років тому. Вони простежили кількість радіовуглецево датованих знахідок, зокрема деревного вугілля та кісток, що належали до періодів до і після виверження. Це дозволило оцінити активність населення в різних регіонах.

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Дослідники виявили, що деякі райони в зоні впливу катастрофи залишалися непридатними для проживання дуже тривалий час. Водночас в інших місцевостях археологічні дані свідчать про переміщення людей, опанування нових навичок і пристосування до іншого способу життя.

Переселення до узбережжя

У південній частині Кюсю, найближчій до району виверження, чисельність традиційних громад мисливців-збирачів могла скорочуватися ще до катастрофи. Натомість на півночі острова кількість і розміри поселень зростали перед виверженням та продовжили збільшуватися після нього. Автори припускають, що це може вказувати на переселення постраждалих груп із зони лиха.

За висновком команди, морське життя відновилося найшвидше. Дослідники припускають, що ті, хто вижив у внутрішніх районах, могли переселятися до узбережжя й пристосовуватися до нового способу життя. У віддаленіших районах, зокрема поблизу затоки Ісе, зростання чисельності населення припинилося, а в окремих місцях змінилося скороченням. Серед можливих пояснень названо короткочасне похолодання після виверження, інші кліматичні чинники або втрату джерел їжі.

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