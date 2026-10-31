Дослідження пов’язало джетлаг буревісників із відхиленням від курсу — Ars Technica

Дослідники встановили, що малі буревісники з колоній на західних узбережжях Сполученого Королівства під час повернення з місць годування можуть зазнавати своєрідного джетлагу. Зсув внутрішнього годинника птахів пов’язаний із невеликими відхиленнями в орієнтації за Сонцем, повідомляє Ars Technica.

Сонячний компас і внутрішній годинник

Малі буревісники можуть долати над Північною Атлантикою сотні кілометрів на день. Від місць гніздування вони відлітають на годівлю на відстань від кількох десятків до понад тисячі кілометрів. Для повернення птахи, ймовірно, визначають своє положення за допомогою своєрідної «карти», яка може бути пов’язана із запахами, а напрямок обирають за Сонцем.

Такий спосіб навігації потребує точного відчуття часу, адже положення Сонця в небі змінюється протягом дня. За даними дослідників, буревісники коригують внутрішній годинник на світанку та в сутінках. Якщо між сходом і заходом Сонця птах зміщується на один градус довготи, його годинник розходиться з місцевим часом приблизно на чотири хвилини. Під час руху на схід птахи мають відхилятися за годинниковою стрілкою, а під час руху на захід — проти неї.

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Два десятиліття GPS-спостережень

Команда Оксфордського університету проаналізувала 3688 кормових вильотів, здійснених 1045 птахами. GPS-трекери почали встановлювати буревісникам у 2004 році, коли пристрої стали достатньо малими для птахів такого розміру. Тривалість цих подорожей становила від одного дня до двох тижнів.

Науковці окремо розглянули 335 повернень до колоній, що відбувалися поза видимістю суші. Відхилення відповідали прогнозам для сонячного компаса зі зміщеним внутрішнім часом. Водночас автор дослідження Патрік Левін застеріг, що робота не була контрольованим експериментом, тому причинно-наслідковий зв’язок слід тлумачити обережно. Дослідники також оцінили можливий вплив бокового вітру, сили Коріоліса та магнітного компаса, однак ці чинники гірше пояснювали отримані дані.

Помилки в орієнтації сягали приблизно 15 градусів. За розрахунками команди, під час перельоту на 1000 кілометрів на схід середнє відхилення становило б близько семи градусів, а регулярне уточнення свого положення додавало б до маршруту лише близько п’яти кілометрів.

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