Дослідження пов’язало тривалу ізоляцію з більшою кількістю мовних рис — The Hindu

Дослідники з Європи та Японії проаналізували тисячі мов разом із генетичними даними популяцій з усього світу. Вони встановили, що регіони, які тривалий час залишалися відносно ізольованими, мали більше мовних рис, повідомляє The Hindu.

Відмінності між сусідніми мовами

Автори дослідження вимірювали, наскільки сусідні мови відрізняються одна від одної. Відмінності стосуються не лише словникового запасу, а й організації мов. Як приклади видання наводить баскську та іспанську мови, що суттєво відрізняються, а також тамільську і каннаду, які мають багато спільних рис.

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Міграції та мовна схожість

За даними видання, ізоляція дає мовам змогу розвиватися незалежно, що підвищує ймовірність накопичення відмінностей. У регіонах, на які впливали міграції та тривалі контакти між населенням, мови були більш схожими. Науковці вважають, що осередки мовного різноманіття можуть дати уявлення про те, як людські мови ставали різноманітнішими до масштабних міграцій і переміщень населення, що змінили значну частину світу.

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