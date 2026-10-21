Дослідження: реактору B8 бракувало урану й важкої води — Live Science

Дослідники встановили, що німецький ядерний реактор B8 у Гайгерлохі, Німеччина, був далекий від самопідтримуваної ланцюгової реакції наприкінці Другої світової війни. Математична модель, створена на підставі архівних документів і аналізу двох уцілілих уранових кубів, засвідчила нестачу і урану, і важкої води, повідомляє Live Science.

Урану та важкої води не вистачало

Реактор B8 складався з п’яти концентричних кіл уранових кубів, підвішених на ланцюгах у резервуарі з важкою водою. У центр установки планували помістити радієво-берилієве джерело нейтронів, щоб ініціювати ланцюгову реакцію поділу ядер.

У реакторі було 664 куби природного урану масою приблизно 2,32 кілограма кожен — загалом близько 1540 кілограмів. За оцінками авторів дослідження, для самопідтримуваної реакції потрібно було щонайменше 1200 кубів. Загальний запас уранових кубів, розподілених між експериментальними групами у воєнній Німеччині, становив близько 1100 одиниць.

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Також B8 містив приблизно 1400 літрів важкої води, хоча для безперервної ланцюгової реакції потрібно було понад 3000 літрів. Важка вода містить ізотоп водню дейтерій і може сповільнювати нейтрони, що сприяє поділу ядер урану.

Перевірка заяви Гейзенберга

Німецький фізик Вернер Гейзенберг, який очолював розробку реактора, у 1947 році писав, що установка майже була готова та потребувала лише відносно невеликої додаткової кількості урану. Перший автор дослідження Патрік Парк, докторант Принстонського університету, дійшов висновку, що ця оцінка відрізнялася від реальних потреб приблизно вдвічі.

Автори роботи, опублікованої в журналі PNAS Nexus, також оцінили можливість створення в Німеччині реактора з графітовим сповільнювачем, подібного до установки в Чикаго під час американської атомної програми. За їхніми висновками, це було неможливо через високий вміст бору у вугіллі, доступному для виробництва графіту: бор поглинає нейтрони. Важку воду для B8 виробляв єдиний завод в окупованій Німеччиною Норвегії, однак його потужностей не вистачило б для забезпечення реактора необхідним обсягом.

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