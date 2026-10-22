Дослідження: ворони ухвалювали рішення про рух точок за 235 мс — Live Science

Дві чорні ворони виду Corvus corone під час експерименту визначали переважний напрям руху точок на екрані в середньому за 235 мілісекунд — менш як за чверть секунди. Як повідомляє Live Science, попередні дослідження людей і приматів у подібних завданнях із самостійно обраним темпом вказують на приблизно вдвічі довший час ухвалення рішення.

Завдання з рухомими точками

Науковці навчили птахів виконувати завдання на сенсорному екрані. Ворони спостерігали за білими точками на чорному тлі: частина з них рухалася ліворуч або праворуч, а інші — хаотично. Птахи мали визначити, у якому напрямку рухалася більшість точок, і дзьобнути відповідну ціль на екрані. За правильну відповідь вони отримували борошняного хробака.

Дослідники змінювали частку точок, які рухалися в одному напрямку, роблячи завдання простішим або складнішим. За чітко вираженого руху ворони демонстрували майже стовідсоткову точність. У різних раундах експерименту птахи зберігали високу точність, що, за оцінкою авторів, свідчить: швидкість не досягалася ціною гіршої оцінки візуальної інформації.

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Активність нейронів

Команда також зафіксувала активність 248 нейронів у каудолатеральному нідопаліумі — ділянці пташиного мозку, яку вважають функціонально зіставною з префронтальною корою людей і приматів. У приматів нейрони накопичують сенсорну інформацію, а їхня активність зростає до досягнення порогу, після чого мозок ухвалює рішення. Результати дослідження свідчать, що ворони можуть застосовувати подібний процес.

За активністю нейронів дослідники могли передбачити майбутній вибір ворони вже приблизно через 70 мілісекунд після появи точок — орієнтовно за 170 мілісекунд до того, як птах дзьобтав екран. Водночас робота охопила лише двох ворон і не передбачала прямого порівняння з людьми чи мавпами в ідентичному завданні.

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