Dragon доставив на МКС органоїди та обладнання для штучних сітківок — ScienceDaily

Корабель Dragon компанії SpaceX 15 жовтня пристикувався до Міжнародної космічної станції та доставив екіпажу 75-ї експедиції понад 6300 фунтів продовольства, необхідних запасів і наукового обладнання. Серед вантажу — обладнання для виготовлення штучних сітківок у мікрогравітації, мозкові органоїди, тривимірні моделі тканин серця та матеріали для дослідження нового виду скла.

Як повідомляє ScienceDaily, Dragon пристикувався до зверненого в космос порту модуля Harmony о 10:27 за східним часом США. Це 35-та комерційна місія SpaceX із постачання МКС за контрактом із NASA.

Дослідження для медицини

Обладнання для виготовлення штучних сітківок має допомогти дослідити можливість створення таких структур у мікрогравітації. Науковці сподіваються, що ці технології в майбутньому можуть бути корисними для відновлення зору на Землі.

На станцію також відправили 3D-моделі серцевої тканини, які відтворюють важливі властивості людського серця. Їх планують застосувати для вдосконалення методів тестування великої кількості потенційних ліків під час майбутніх космічних місій.

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Мозкові органоїди — це невеликі тривимірні моделі мозкової тканини, вирощені з клітин. Вони дають змогу досліджувати аспекти біології мозку, які складно вивчати безпосередньо в людей. Дослідники сподіваються виявити потенційні мішені для лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона та розсіяного склерозу.

Сонячні батареї та повернення вантажу

Dragon також доправив останній комплект розгортних сонячних панелей IROSA для МКС. Вони мають збільшити можливості станції з виробництва електроенергії для її роботи та наукових досліджень. Встановлення панелей заплановане на пізнішу частину осені.

Окремий експеримент присвячений формуванню нового типу скла в мікрогравітації. Вивчення процесу без звичного впливу земного тяжіння може дати більше даних про розвиток і властивості цього матеріалу. Корабель, який стартував 13 жовтня ракетою Falcon 9 із мису Канаверал у Флориді, має залишатися на МКС до середини листопада, після чого поверне на Землю чутливі до часу дослідницькі матеріали та інший вантаж.

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