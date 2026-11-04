DreamHost підтвердив викрадення файлів і пошти клієнтів — TechCrunch
Хостинг-провайдер DreamHost підтвердив викрадення файлів, електронних листів та облікових даних клієнтів унаслідок кібератаки, що тривала кілька місяців. Як повідомляє TechCrunch, компанія розкрила інформацію про інцидент після кількаденного збою в роботі сервісів, під час якого скинула паролі частині користувачів.
Атака почалася в серпні
У повідомленні про витік даних, поданому генеральному прокурору Каліфорнії, DreamHost зазначила, що атака почалася в серпні. За даними компанії, зловмисники отримали токени сесій — цифрові ключі, які підтримують авторизацію користувача після введення пароля. Викрадений токен може дозволити увійти до системи від імені користувача.
Компанія заявила, що зловмисники скористалися невказаною вразливістю у файловому менеджері DreamHost, через який клієнти зберігають свої файли.
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Кількість постраждалих не уточнили
Представник DreamHost не пояснив, чому кібератаку не виявили раніше, пославшись на розслідування, що триває. Він також не назвав технічну вразливість, якою скористалися зловмисники. У компанії заявили, що інцидент не пов'язаний із нещодавно виявленими вразливостями у вебпрограмному забезпеченні PHP.
За словами представника DreamHost, атака торкнулася істотно менш ніж 10% клієнтів. Точну кількість компанія не розкрила. DreamHost заявляє, що має близько 400 тисяч платних клієнтів у своїй мережі.