Дубай представив план кампусу Nad Zabeel для ШІ та медицини — The National

У Дубаї, ОАЕ, представили план створення кампусу досліджень, розробок та інновацій Nad Zabeel. Комплекс у парку Забіль планують збудувати протягом п’яти років; він має об’єднати університети, технологічні компанії, інвесторів і державні установи. Про це повідомляє The National.

Лабораторії та інкубатори

У кампусі планують розмістити лабораторії, науково-дослідні центри, творчі простори й інкубатори інновацій. Проєкт орієнтований на розвиток штучного інтелекту, передових технологій і сфери охорони здоров’я. Очікується, що він залучатиме науковців, дослідників, інженерів та інших профільних фахівців з ОАЕ й інших країн.

Проєкт оголосили у присутності віцепрезидента ОАЕ та правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида. Кампус представив наслідний принц Дубая, заступник прем’єр-міністра та міністр оборони ОАЕ шейх Хамдан бін Мохаммед, який також очолює раду опікунів Dubai Future Foundation.

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Підтримка стартапів та інвесторів

Nad Zabeel має стати майданчиком для організацій, що розробляють законодавство майбутнього, перспективних стартапів, а також місцевих і міжнародних інвестиційних компаній. На його території також передбачені простори для наукових і професійних заходів та дозвілля.

Кампус має посилити співпрацю між державними установами, інвесторами, дослідниками та стартапами завдяки програмам акселерації й інкубації. Такі програми мають допомагати перспективним компаніям залучати інвестиції для зростання та масштабування. За прогнозом, у програмах і заходах Nad Zabeel щороку братимуть участь понад 30 тисяч науковців, дослідників і підприємців.

Проєкт пов’язаний із Dubai Economic Agenda D33, яка передбачає 100 трансформаційних проєктів і має на меті подвоїти економіку Дубая до 2033 року. Nad Zabeel також стане частиною екосистеми досліджень, розробок та інновацій Дубая, створеної за директивою шейха Хамдана у грудні 2025 року. Її координує Dubai Future Foundation.

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