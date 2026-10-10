Дві ложки томатної пасти на день можуть покращити увагу — дослідження

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Іспанські науковці виявили, що щоденне вживання томатної пасти протягом трьох місяців може позитивно впливати на увагу та швидкість обробки інформації. Дослідження охопило 42 людей віком від 40 до 55 років.

Учасники додавали до звичного раціону в середньому близько 35 грамів томатної пасти на день — приблизно дві столові ложки. В іншій фазі експерименту вони обмежували споживання помідорів та інших продуктів, багатих на лікопен — антиоксидант, який надає томатам червоного кольору.

Після періоду вживання томатної пасти учасники набрали приблизно на сім балів більше за показником концентрації уваги та на вісім балів більше за швидкістю обробки інформації порівняно з контрольною фазою.

Дослідники також зафіксували підвищення рівня лікопену в крові та білка BDNF, який пов’язаний із функціонуванням і адаптацією клітин мозку. Сканування мозку частини учасників виявило зміни у взаємодії між окремими нейронними мережами.

Науковці припускають, що томатна паста може сприяти підтримці когнітивних функцій. Водночас вони наголошують, що результати є попередніми: дослідження було невеликим і проводилося за участю здорових людей середнього віку. Крім того, неможливо стверджувати, що ефект спричинив виключно лікопен, адже томатна паста містить й інші сполуки.

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