EA оголосила про закриття BioWare та скасування Mass Effect 5 — ABC News Australia

У Канаді компанія Electronic Arts (EA) оголосила про закриття студії BioWare, яка створила серії Mass Effect і Dragon Age, а також перші дві гри Baldur’s Gate. Розробку Mass Effect 5 скасовано. Про рішення, оголошене 22 жовтня 2026 року, повідомляє ABC News Australia.

У заяві BioWare в соціальних мережах студія зазначила, що її увага зараз зосереджена на підтримці команди під час переходу. Наступна гра серії Mass Effect раніше орієнтовно планувалася до релізу у 2028 році.

Студія з 1995 року

BioWare заснували 1995 року в канадському Едмонтоні лікарі Грег Зещук, Рей Музика та Огастін Їп. Одним із перших великих успіхів студії стала рольова гра Baldur’s Gate, випущена 1998 року. Її розробка, за оцінкою, коштувала близько 1 млн канадських доларів, а продажі перевищили 2 млн копій.

Пізніше BioWare випустила Baldur’s Gate 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, а також власні франшизи Mass Effect і Dragon Age. Колишній сценарист студії Девід Ґейдер розповів, що успіх Baldur’s Gate 2 зробив BioWare відомою, а період із 2007 до 2010 року був для компанії особливо успішним.

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Продаж EA та останні релізи

EA придбала BioWare у 2007 році приблизно за 1,2 млрд доларів США. Dragon Age: Inquisition, випущена 2014 року, продалася накладом понад 12 млн копій і стала найуспішнішою грою BioWare за продажами.

Водночас наступні великі проєкти студії зіткнулися з проблемами. Mass Effect: Andromeda отримала слабку реакцію, а багатокористувацька гра Anthem, що вийшла у 2019 році, не виправдала комерційних очікувань EA. У січні 2026 року сервери Anthem вимкнули, після чого гра стала недоступною. Dragon Age: The Veilguard, останній великий реліз BioWare, вийшла 2024 року.

Після повідомлення про закриття студії фанати та колишні працівники згадували її внесок у розвиток рольових ігор. Петиція із закликом зберегти Mass Effect, за даними ABC News Australia, зібрала понад 275 тис. підписів.

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