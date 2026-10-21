EA закриває BioWare та припиняє розробку нової Mass Effect — The Verge

Компанія Electronic Arts закриває студію BioWare, відому за рольовими іграми Mass Effect, Dragon Age та Star Wars: Knight of the Old Republic. EA також вирішила не продовжувати розробку наступної гри серії Mass Effect, яка була в розробці.

Рішення Electronic Arts

Про закриття BioWare компанія підтвердила у заяві. Як повідомляє The Verge, інформацію про припинення роботи над новою Mass Effect працівникам EA передали в окремому оголошенні.

Президент EA та керівник студій компанії Кем Вебер і президент та операційний директор Девід Тінсон заявили, що рішення щодо BioWare ухвалили нелегко. Вони назвали студію однією з тих, що допомогли сформувати жанр рольових ігор. BioWare також оприлюднила повідомлення про закриття в соціальних мережах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скорочення персоналу

На тлі закриття BioWare EA також скорочує близько 400 працівників, повідомляє Bloomberg, на яке посилається The Verge. У зверненні до співробітників Вебер і Тінсон зазначили, що ігрова індустрія швидко змінюється, а конкуренція за час та увагу гравців посилюється.

Керівники EA також повідомили, що протягом останніх місяців компанія переглядала свій бізнес, організацію роботи та можливості, необхідні для розвитку в новому етапі інтерактивних розваг.

Читай нас у