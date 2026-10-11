Екіпаж Artemis II описав жовті й зелені відтінки поверхні Місяця — Live Science

Астронавти місії NASA Artemis II під час близького прольоту повз Місяць у квітні побачили на його поверхні жовті, зелені, коричневі, сині та бежеві відтінки. Спостереження увійшли до попереднього звіту NASA про місячні дослідження місії, повідомляє Live Science.

Спостереження з капсули Orion

6 квітня екіпаж із Ріда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Кох і Джеремі Гансена майже сім годин кружляв навколо Місяця, наблизившись до його поверхні на відстань близько 6400 кілометрів. У 130-сторінковому звіті зібрано спостереження астронавтів на основі 814 гігабайтів фото, відео й аудіозаписів, зроблених із капсули Orion.

Однією з ділянок, що привернула увагу екіпажу, стало плато Арістарх — підвищений район на північному заході видимого боку Місяця. Там розташовано багато давніх вулканічних утворень, зокрема темні лавові відклади та кольорове вулканічне скло. Кох звернула увагу на виразні жовті тони, а пілот місії Гловер також повідомляв про зелені й коричневі смуги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе пояснення кольорів

Автори звіту зазначили, що помаранчеві та зелені відтінки можуть бути пов’язані відповідно зі скляними кульками, багатими на титан і магній. Подібні вулканічні скляні кульки раніше збирали учасники місій Apollo 15 і Apollo 17 в інших районах Місяця.

Ще одним районом спостережень став басейн Орієнтале — великий молодий багатокільцевий ударний кратер, який простягається між видимим і зворотним боками Місяця. Під час прольоту над ним астронавти відзначали сірі, коричневі, бежеві й зелені ділянки; зовнішнє кільце кратера Кох описала як таке, що має майже болотні кольори. Перед польотом екіпаж понад два роки навчався спостерігати та описувати геологічні особливості Місяця, зокрема відвідував земні кратери й проводив змодельовані прольоти.

Читай нас у