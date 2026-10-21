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Дата-центри перетворюються на одну з найдорожчих і найважливіших складових цифрової економіки. За будівлями із серверними стійками стоїть глобальний бізнес, який об’єднує виробників чипів, енергетичні компанії, девелоперів, хмарних провайдерів та розробників штучного інтелекту. Що більше компанії використовують ШІ, то більше їм потрібно обчислювальних потужностей, а отже, зростає попит на інфраструктуру, яка здатна цілодобово обробляти величезні обсяги даних.

Показовий приклад — SpaceX Ілона Маска. Компанія, відома насамперед ракетами та супутниковим інтернетом Starlink, тепер отримує значні доходи й від обчислювальних послуг для ШІ. У третьому кварталі 2026 року її напрям Super Intelligence приніс $7,6 млрд доходу. Ці результати демонструють, як інфраструктура, створена для роботи з моделями штучного інтелекту, перетворюється на окремий бізнес.

UA.News розповідає, як працює економіка дата-центрів, скільки коштує їхнє будівництво, звідки надходять доходи та чому доступ до електроенергії й обчислювальних потужностей стає стратегічною перевагою для технологічних компаній.

Що таке дата-центр і чому він став настільки цінним

Дата-центр — це спеціально обладнаний об’єкт, у якому розміщують сервери, системи зберігання інформації, мережеве обладнання та інфраструктуру охолодження. Саме тут працюють хмарні сервіси, зберігаються дані компаній, обробляються пошукові запити, запускаються онлайн-платформи й навчаються моделі ШІ.

Раніше дата-центри переважно забезпечували зберігання даних і роботу інтернет-сервісів. Тепер вони дедалі частіше стають обчислювальними комплексами, спеціально спроєктованими для штучного інтелекту. Навчання великих моделей і виконання запитів користувачів потребують потужних графічних процесорів, швидкісних мереж, значних обсягів електроенергії та ефективного охолодження.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у виступі на COMPUTEX у травні 2025 року назвав таку інфраструктуру «фабриками ШІ». Він пояснив: «ШІ тепер є інфраструктурою, і ця інфраструктура, як інтернет та електрика, потребує фабрик». За його словами, такі об’єкти не просто зберігають інформацію, а використовують електроенергію для виробництва обчислювального результату — токенів, на яких працюють сучасні мовні моделі.

Ця зміна важлива для економіки галузі. Коли компанія купує доступ до дата-центру, вона фактично отримує можливість використовувати дорогі обчислювальні ресурси без необхідності самостійно будувати весь комплекс. Водночас власник інфраструктури може заробляти на її оренді, навіть якщо не розробляє власної конкурентоспроможної моделі ШІ.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світове споживання електроенергії дата-центрами зросло на 17% у 2025 році, а споживання об’єктами, орієнтованими на ШІ, збільшилося ще швидше. Агентство прогнозує, що до 2030 року загальне споживання електроенергії дата-центрами може майже подвоїтися — приблизно до 950 терават-годин на рік.

Це не означає, що кожен новий запит до чатбота автоматично приносить великі гроші. Прибутковість залежить від вартості обладнання, завантаженості серверів, тарифів на електроенергію та того, скільки клієнти готові платити за обчислення. Однак зростання попиту на ШІ створює цілий ринок для компаній, які можуть забезпечити необхідну інфраструктуру.

Як SpaceX заробляє на обчислювальних потужностях

SpaceX стала показовим прикладом того, як бізнес із початково іншою спеціалізацією може отримати нове джерело доходу завдяки інфраструктурі для ШІ. У звіті про результати третього кварталу 2026 року, оприлюдненому через Комісію з цінних паперів і бірж США, компанія повідомила про загальний дохід у $14,6 млрд — на 161% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

На напрям Super Intelligence припало $7,6 млрд доходу. Компанія пов’язала зростання з новими угодами щодо хмарних послуг, придбанням Cursor та розширенням використання власних моделей і програмних продуктів. Потужність її обчислювальної інфраструктури, за даними звіту, сягнула 1,7 ГВт станом на 30 вересня 2026 року.

Водночас важливо розрізняти доходи від оренди обчислювальних потужностей і доходи безпосередньо від програмних продуктів. Як повідомило Reuters, SpaceX заробляє на обчислювальній інфраструктурі, зокрема надаючи її розробникам ШІ, а не лише продаючи доступ до власних моделей. Це наближає частину її бізнесу до моделі хмарного провайдера.

Економічна логіка проста: компанія вкладає кошти в сервери, чипи, електропостачання та приміщення, а потім продає доступ до цих ресурсів іншим організаціям. Клієнт може орендувати обчислення для навчання моделей, їхнього налаштування або обробки запитів користувачів. Власник інфраструктури отримує дохід від контрактів, а клієнт уникає необхідності самостійно купувати все обладнання й чекати, поки запрацює власний дата-центр.

Однак швидке зростання доходів не гарантує стабільного прибутку в майбутньому. Якщо пропозиція обчислювальних потужностей збільшиться або попит на ШІ сповільниться, ціна оренди може знизитися. Тоді компаніям доведеться відшкодовувати величезні інвестиції за нижчими тарифами.

Хто будує дата-центри та на чому заробляє

Ринок дата-центрів складається з кількох рівнів, і кожен із них має власну бізнес-модель.

Перший — девелопери та оператори нерухомості. Вони купують або орендують землю, будують приміщення, забезпечують підключення до електромережі, охолодження, резервне живлення й фізичну безпеку. Далі вони можуть здавати потужності в оренду технологічним компаніям або спеціалізованим операторам.

Другий — хмарні провайдери. Вони закуповують сервери й мережеве обладнання, а потім продають клієнтам обчислювальні ресурси за різними моделями: за фактичне використання, за зарезервовану потужність або за довгостроковими контрактами. Для клієнтів це спосіб швидко масштабувати проєкти без великих початкових витрат.

Третій — компанії, які створюють і запускають моделі штучного інтелекту. Їм потрібні обчислювальні ресурси для навчання моделей і подальшої роботи з користувачами. Вони можуть будувати власні дата-центри, орендувати потужності в хмарних провайдерів або поєднувати обидва підходи.

Четвертий — виробники обладнання. Вони постачають графічні процесори, сервери, мережеві компоненти, системи охолодження та електротехнічне обладнання. Коли оператори збільшують потужності, зростає попит і на ці товари.

Окремий сегмент — енергетичні компанії та постачальники інфраструктурних послуг. Для дата-центру електроенергія не просто одна зі статей витрат: без стабільного живлення сервери не можуть працювати. Тому оператори укладають довгострокові договори на постачання електроенергії, інвестують у відновлювані джерела, системи накопичення енергії або власну генерацію.

Таким чином, будівництво одного великого дата-центру запускає ланцюг замовлень для різних галузей — від будівельників і виробників трансформаторів до розробників чипів та енергетичних компаній.

Скільки коштує побудувати дата-центр

Будівництво дата-центру потребує значно більших інвестицій, ніж зведення звичайної комерційної будівлі. Тут недостатньо спорудити приміщення та провести електрику: об’єкт має витримувати значні навантаження, підтримувати стабільну температуру, забезпечувати резервне живлення й працювати без тривалих перебоїв.

Консалтингова компанія JLL у своєму глобальному прогнозі ринку дата-центрів на 2026 рік оцінила середню вартість будівництва в $11,3 млн за мегават потужності. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив $7,7 млн, а у 2025-му — $10,7 млн.

Ці цифри стосуються будівельної частини проєкту — без землі та активного ІТ-обладнання. Для інфраструктури, призначеної для штучного інтелекту, додаткові витрати на технічне оснащення можуть сягати $25 млн за мегават. Тобто повна вартість залежить не лише від площі комплексу, а й від того, які саме обчислення він має забезпечувати.

За оцінкою JLL, до 2030 року світові ринки можуть отримати близько 100 ГВт нових потужностей дата-центрів. Загальні витрати на їхнє створення та оснащення можуть наблизитися до $3 трлн. Це масштаб інвестицій, який перетворює галузь на один із найбільших напрямів капіталовкладень у технологічну інфраструктуру.

Проте сам факт будівництва ще не гарантує окупності. Інвесторам потрібно заздалегідь знайти клієнтів, домовитися про постачання електроенергії, закупити обладнання та забезпечити достатнє завантаження потужностей. Якщо дата-центр працюватиме не на повну силу, частина витрат залишатиметься постійною, тоді як доходи будуть нижчими за очікувані.

Чому електроенергія стала одним із головних обмежень

Розробники ШІ змагаються не лише за чипи, а й за можливість підключити дата-центри до електромережі. Для великих комплексів потрібні значні обсяги стабільного живлення, а будівництво електростанцій, прокладання мереж і встановлення трансформаторів часто потребують більше часу, ніж саме зведення серверної будівлі.

У звіті про енергетику та штучний інтелект Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що технологічні компанії збільшили капітальні витрати у 2025 році до понад $400 млрд, а у 2026-му цей показник може зрости ще на 75%. Водночас галузь стикається з обмеженнями в постачанні електротехнічного обладнання, виробництві передових чипів і підключенні нових об’єктів до мереж.

Через це оператори шукають альтернативні рішення: будують власні енергетичні установки, укладають довгострокові контракти на закупівлю електроенергії, інвестують у батареї та відновлювану генерацію. Деякі проєкти передбачають поєднання кількох джерел живлення, щоб знизити ризик перебоїв.

Однак енергетична інфраструктура створює і фінансові ризики. Якщо компанія будує електростанцію або мережу під прогнозований попит, а дата-центр зрештою споживає менше електроенергії, частина інвестицій може не окупитися.

Про це попереджав Девід Крейн, керівник інвестиційної компанії Generate Capital, яка працює з енергетичною інфраструктурою. В інтерв’ю Financial Times він застеріг, що гонитва за потужностями для ШІ може призвести до надлишкового будівництва енергетичних об’єктів. На його думку, компанії, які резервують електроенергію, мають брати на себе фінансові зобов’язання навіть тоді, коли фактично використовують менше потужностей, ніж планували.

Ця проблема важлива і для звичайних споживачів. Якщо розвиток дата-центрів потребує нових електростанцій та модернізації мереж, постає питання, хто оплачуватиме ці інвестиції. Вплив на тарифи залежатиме від місцевої енергетичної системи, умов підключення та того, чи покриватимуть оператори додаткові витрати самостійно.

Чому дата-центри змушують компанії ділитися прибутками з громадами

Розвиток дата-центрів створює не лише нові можливості для бізнесу, а й дедалі помітніші конфлікти з місцевими жителями. Великі комплекси потребують значних обсягів електроенергії та води, займають землю й можуть посилювати навантаження на місцеву інфраструктуру. Через це громади дедалі частіше виступають проти будівництва нових об’єктів, навіть якщо вони обіцяють інвестиції та робочі місця.

21 жовтня 2026 року президент США Дональд Трамп закликав технологічні компанії виплачувати місцевим громадам або окремим жителям фінансові дивіденди, щоб заручитися підтримкою їхніх проєктів. За словами Трампа, дата-центри, які спочатку викликали значне невдоволення, ставали популярнішими після укладення фінансових домовленостей із місцевими жителями.

Американський президент також заявив, що великі дата-центри мають самостійно виробляти електроенергію, а надлишки передавати або продавати місцевим громадам чи електромережам. Такий підхід, за його задумом, має не лише зменшити навантаження на енергосистему, а й потенційно допомогти стримувати ціни на електроенергію.

За цією пропозицією стоїть важлива економічна проблема: вигоди від розвитку ШІ отримують насамперед технологічні компанії та їхні інвестори, тоді як частина витрат припадає на території, де розміщують інфраструктуру. Якщо дата-центр збільшує попит на електроенергію або воду, місцеві жителі можуть відчувати наслідки навіть без прямої участі в цьому бізнесі.

Тому фінансові виплати громадам можуть стати одним зі способів отримати дозвіл на будівництво та знизити суспільний спротив. Водночас вони не замінюють потреби оцінювати вплив проєктів на довкілля, енергомережі й водні ресурси.

Технологічні компанії вже намагаються відповідати на ці претензії. Наприклад, Microsoft у січні 2026 року оголосила про заходи, покликані обмежити вплив її дата-центрів на рахунки за електроенергію та водопостачання. Компанія заявила, що сплачуватиме тарифи, достатні для покриття її витрат на електроенергію, співпрацюватиме з комунальними підприємствами для розширення пропозиції та поповнюватиме водні ресурси в обсягах, що перевищують споживання її дата-центрів.

Президент Microsoft Бред Сміт пояснив позицію компанії так: «Особливо з огляду на високу прибутковість технологічних компаній, несправедливо й політично нереалістично вимагати, щоб суспільство брало на себе додаткові витрати на електроенергію для ШІ».

Питання суспільної вигоди виходить і за межі місцевих громад. Компанія Anthropic, розробник моделей Claude, оголосила про намір спрямувати 5% своїх акцій до спеціального фонду суспільного блага. Ілон Маск, зі свого боку, запропонував передати по одній акції SpaceX кожній дитині у США. Ці ініціативи відрізняються за механізмом, але відображають ширшу дискусію про те, як розподіляти економічні вигоди від розвитку ШІ.

Чому компанії орендують потужності замість будівництва власних

Власний дата-центр дає технологічній компанії більше контролю над обладнанням, безпекою та довгостроковими витратами. Проте такий підхід потребує значного капіталу, досвіду експлуатації та часу. Потрібно не лише побудувати об’єкт, а й закупити сервери, організувати їхнє обслуговування та постійно оновлювати обладнання.

Оренда дає змогу швидше запускати продукти й збільшувати обчислювальні потужності відповідно до попиту. Це особливо важливо для стартапів, які розробляють моделі ШІ, але не можуть дозволити собі багатомільярдні інвестиції в інфраструктуру. Замість купівлі серверів вони оплачують доступ до вже наявних ресурсів.

Великі компанії використовують змішану модель: частину потужностей будують самостійно, а решту орендують у сторонніх операторів. Так можна швидше реагувати на зміни попиту, не прив’язуючи всі інвестиції до одного майданчика.

Для власника дата-центру оренда означає можливість монетизувати інфраструктуру через довгострокові контракти. Проте бізнес залежить від того, чи будуть клієнти готові платити достатньо, щоб покривати амортизацію серверів, електроенергію, охолодження, персонал і фінансування.

Є й інша проблема: обладнання швидко застаріває. Сервери, які сьогодні забезпечують конкурентну продуктивність, згодом можуть поступитися новим поколінням чипів. Тому інвестор має враховувати не лише витрати на будівництво, а й регулярні вкладення в модернізацію.

Чи може ринок дата-центрів стати надто перегрітим

Швидке зростання попиту на ШІ створює спокусу будувати якомога більше потужностей. Проте довгострокова прибутковість залежатиме від того, чи зможуть доходи від обчислень виправдати масштаб вкладених коштів.

Якщо нові дата-центри виходитимуть на ринок швидше, ніж зростатиме попит, орендні ставки можуть знизитися. Водночас розвиток ефективніших чипів і програмного забезпечення здатен зменшити кількість обчислювальних ресурсів, необхідних для виконання окремих завдань. Це добре для клієнтів, але може створити додатковий тиск на операторів, які розраховували на постійне зростання споживання.

З іншого боку, здешевлення окремих обчислень не обов’язково означатиме падіння загального попиту. Якщо ШІ стане дешевшим і доступнішим, компанії можуть використовувати його для більшої кількості завдань — від програмування та аналізу даних до автоматизованих агентів, роботи з відео й промислових систем.

Тому головне питання для інвесторів — не лише скільки дата-центрів вдасться побудувати, а й наскільки ефективно вони зможуть працювати та які послуги клієнти будуть готові оплачувати впродовж багатьох років.

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