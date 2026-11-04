EloElo залучила $80 млн на розвиток мікродрам в Індії — TechCrunch

Індійська компанія EloElo залучила $80 млн у раунді фінансування Series C від Hornbill Capital і NBCUniversal. Компанія планує спрямовувати значну частину капіталу на виробництво оригінальних мікродрам і наймати фахівців до команди досліджень штучного інтелекту та машинного навчання, повідомляє TechCrunch.

Після нового раунду загальний обсяг інвестицій, залучених EloElo, сягнув $130 млн, а оцінка компанії становить $500 млн. У раунді також взяли участь MIT Investment Co. та чинні інвестори Play Ventures, Kalaari Capital, Waterbridge Ventures і Griffin Gaming Partners.

Аудиторія Story TV

Заснована 2020 року колишнім менеджером Flipkart Саурабхом Пандеєм компанія розвиває Story TV — застосунок із короткими серіалізованими вертикальними відео. За даними аналітиків, платформа має понад 33 млн місячних активних користувачів. Її каталог налічує понад 5 тис. назв шістьма мовами.

Пандей розповів, що користувачі Story TV у середньому проводять у застосунку 95 хвилин на день, розподіляючи цей час між кількома сесіями. EloElo пропонує місячні, квартальні та річні передплати для доступу до контенту, а також частину безкоштовного контенту з рекламою.

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За даними Redseer, понад 40 млн людей хоча б раз платили за перегляд мікродрам, однак щомісяця це роблять лише 15–17 млн користувачів. Окреме дослідження Ormax Media показало, що 72% аудиторії такого контенту ніколи не платили за нього.

Інструменти штучного інтелекту

EloElo також планує ширше запропонувати Dolphin AI — платформу, яку спершу створили як внутрішній інструмент для вдосконалення виробництва відео. За інформацією компанії, сервіс може працювати як редактор із шаблонами та набором моделей для створення зображень, аудіо й відео. У перспективі EloElo хоче застосовувати його для маркетингових кампаній і реклами.

Окрім Story TV, компанія розвиває застосунок для навчання через вертикальні відео Master та застосунок ШІ-компаньйона Voxy AI. Сукупна місячна аудиторія всіх сервісів EloElo перевищує 40 млн користувачів, причому більшість із них припадає на Story TV. У штаті компанії працюють 240 людей.

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