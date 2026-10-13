Epic Games переходить на ШІ-модель розробки з Disney — Ars Technica

Epic Games змінює підхід до розробки спільного проєкту з Walt Disney Company: штучний інтелект може стати основним інструментом для створення коду та візуальних матеріалів. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на Bloomberg і людей, обізнаних із проєктом.

ШІ генеруватиме код і графіку

За даними Bloomberg, моделі на кшталт Claude від Anthropic генеруватимуть код і художні ресурси для майбутнього шутера за мотивами Marvel і Star Wars. Розробники Epic Games мають керувати та спрямовувати роботу моделей і створені ними матеріали. У внутрішніх повідомленнях компанії, з якими ознайомився Bloomberg, ішлося про відмову від написання коду вручну та використання повних ШІ-процесів для створення художніх ресурсів.

Співпраця Epic Games і Disney вартістю 1,5 млрд доларів, про яку оголосили на початку 2024 року, передбачала вихід шутера у березні 2027 року. Тепер реліз відклали на невизначений термін. Як зазначає Bloomberg, на графік вплинули зміна підходу до розробки, нестача персоналу та повільніший, ніж очікувалося, прогрес.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Epic Games

Представник Epic Games заявив, що компанія впроваджує розробку, прискорену ШІ, а її розробники залишаються творцями та рушіями творчого процесу. Генеральний директор Epic Games Тім Свіні також написав у соціальних мережах, що компанія перерозподіляє розробників і переналаштовує робочі процеси для максимального використання ШІ. За його словами, мета полягає не у виконанні тієї самої роботи меншою кількістю людей, а у створенні більшої кількості кращих продуктів і поширенні цих переваг на команди, що працюють з Unreal.

У березні Epic Games скоротила понад 1 000 працівників, пояснивши це спадом залученості користувачів Fortnite. Раніше Свіні заявляв, що інструменти ШІ застосовуватимуться майже в усьому майбутньому виробництві ігор. Водночас опитування понад 2 300 фахівців ігрової індустрії показало, що генеративний ШІ найчастіше використовують для досліджень і мозкових штурмів — так відповіли 81% респондентів, які користуються такими інструментами. Для допомоги з кодом ШІ застосовували 47% опитаних, а для створення прототипів — 35%.

Читай нас у