Epic випустила тестовий лаунчер, створений за допомогою ШІ — Ars Technica

Epic Games відкрила доступ до публічної тестової версії Epic Games Launcher, яку команда переписала з нуля із застосуванням інструментів штучного інтелекту. Компанія заявляє, що новий застосунок працює швидше та швидше реагує на дії користувача, ніж попередня версія лаунчера.

ШІ для переписування коду

Як повідомляє Ars Technica, генеральний менеджер і віцепрезидент Epic Games Store Мартін Кілі пояснив, що команда використала ШІ для написання та перевірки нових функцій. Розробники прагнули відтворити функціональність чинного лаунчера, але не переносити його старий код у нову технологічну основу.

За словами Кілі, використання ШІ дало змогу невеликій команді швидше переписати кодову базу та забезпечити підтримку Windows і Mac. Компанія також планує випустити версію для Linux.

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Швидший запуск і обмеження Preview

Epic акцентує на швидкості запуску нового застосунку та стверджує, що він працює швидше за Steam. Тестування Ars Technica показало, що новий лаунчер після холодного запуску відкриває сторінку магазину на кілька секунд раніше за Steam, якщо не виникає проблем із входом до облікового запису чи оновленнями.

Компанія також заявила про дещо швидше відновлення роботи застосунку із системного трея до екрана бібліотеки — різниця, за її оцінкою, становить 0,06 секунди. Видання зазначає, що під час його тестування така різниця була непомітною.

Epic попереджає, що Preview може містити помилки та поки має обмежений набір функцій. Зокрема, до нової версії ще не перенесли частину соціальних можливостей і налаштувань облікового запису. Водночас застосунок уже отримав список нещодавно запущених ігор та централізований центр завантажень для відстеження мережевої активності. Epic повідомила, що працює над досягненням функціональної відповідності старій версії лаунчера.

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