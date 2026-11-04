ExoMars виявив хлороводень над вулканом Альба-Монс на Марсі — RMF24

Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter виявив хлороводень у нижніх шарах атмосфери Марса над системою тріщин у районі Альба-Монс — найбільшого за площею вулкана Червоної планети. Найімовірнішим джерелом газу дослідники вважають вулканічні викиди, пов’язані з магматичними процесами під поверхнею, повідомляє RMF24.

Газ над системою тріщин

Результати спостережень опублікували в журналі Science Advances. На Землі хлороводень часто входить до складу вулканічних газів. Його присутність у низькій атмосфері Марса над Альба-Монс може вказувати на вивільнення газів із магми, що перебуває під поверхнею планети.

Співавтор дослідження, професор Даніель Меж із Центру космічних досліджень Польської академії наук та Університету Берна, назвав вулканічні викиди найбільш імовірним поясненням виявлення хлороводню. За його оцінкою, це може означати, що вулкани в цій частині Марса не згасли остаточно, а перебувають у стані спокою.

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Сезонна зміна концентрації

Спостереження показали, що концентрація хлороводню щороку зростає на початку літа на північних схилах Альба-Монс. Дослідники припускають, що в інші пори року тріщини можуть перекриватися льодом, а потепління дає газам, накопиченим під поверхнею, змогу потрапити в атмосферу.

Дані не підтверджують виверження вулкана, однак свідчать про можливі сучасні магматичні процеси в надрах Марса. Раніше на можливість тривання геологічних процесів також вказували марсотруси, зареєстровані посадковим модулем NASA InSight. Якщо під поверхнею є тепло магми та запаси води, там потенційно можуть формуватися гідротермальні системи — середовища, які на Землі пов’язують із появою ранніх форм життя.

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