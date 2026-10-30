FAA запропонувало вимоги для автоматичного зльоту Embraer E195-E2 — AeroTime

Федеральне авіаційне управління (FAA) запропонувало нові вимоги безпеки для Enhanced Takeoff System (E2TS) — системи Embraer для літака E195-E2, яка автоматично піднімає ніс під час зльоту та контролює початковий набір висоти. Про це повідомляє AeroTime.

Як працює система

E2TS активується, коли пілоти переводять важелі тяги у злітне положення. Екіпаж спрямовує літак уздовж осьової лінії злітно-посадкової смуги, тоді як система підтримує крила в горизонтальному положенні, виконує підняття носа літака та контролює початковий набір висоти. Пілоти стежать за автоматичним маневром, орієнтуючись на розрахункову злітну швидкість.

Чинні правила FAA передбачають, що ніс літака під час зльоту піднімає пілот. Запропоновані вимоги мають врахувати похибки датчиків і допустимі робочі відхилення автоматизованої системи.

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Умови перевірки

Embraer повинна буде продемонструвати безпечну роботу E2TS за різної маси літака, умов завантаження, температури повітря та висоти аеропорту над рівнем моря. Перевірки також охоплюватимуть зліт за умови непрацюючого двигуна.

Компанія представила технологію в липні 2024 року на авіасалоні у Фарнборо. Embraer заявляла, що точніше керування під час зльоту може скоротити необхідну довжину смуги та збільшити допустиму масу літака або дальність польоту з аеропортів, де діють обмеження злітних характеристик. Серед потенційних аеропортів для системи виробник називав Лондон-Сіті, Флоренцію та Сантус-Дюмон у Ріо-де-Жанейро. За оцінкою Embraer, система може додати 350 морських миль дальності польоту з Лондон-Сіті. FAA прийматиме коментарі до пропозиції до 27 листопада 2026 року.

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