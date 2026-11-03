FAA зобов’язало перевірити 60 Boeing 787 через ризик вибуху паливного бака — AeroTime

Федеральне авіаційне управління США (FAA) видало директиву про льотну придатність для окремих літаків Boeing 787 Dreamliner моделей 787-8, 787-9 і 787-10. Вона передбачає перевірки через відсутність підтверджень обов’язкових виробничих оглядів герметика в центральному паливному баку. За оцінкою відомства, вимога стосується 60 літаків, зареєстрованих у США, повідомляє AeroTime.

Ризик під час удару блискавки

FAA оприлюднило директиву 2 листопада 2026 року, а чинності вона набуде 7 грудня. Йдеться про ділянки нанесення герметика всередині центрального паливного бака, щодо яких під час виробництва не завершили або не змогли підтвердити проведення візуальних перевірок і тестів на адгезію.

Регулятор попередив, що дефектний герметик може створити умови для появи джерела займання всередині паливного бака під час удару блискавки. Це, за оцінкою FAA, здатне призвести до займання паливних парів і вибуху бака.

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Перевірки та можливий ремонт

Оператори мають детально оглянути герметик у лівій, правій і центральній зонах крил біля фюзеляжу, зокрема на ділянках між нервюрою біля фюзеляжу та другою нервюрою. Перевірятимуть дефекти герметика, заглиблення на поверхні та недостатнє зчеплення матеріалу.

Виявлені недоліки потрібно усунути за затвердженими процедурами ремонту. Роботи виконуватимуть відповідно до бюлетеня вимог Boeing, виданого 5 листопада 2025 року. FAA розраховує, що інспекції та тести на адгезію потребуватимуть приблизно 34 годин роботи на кожен літак і коштуватимуть 2890 доларів. Загальна оціночна вартість для 60 літаків становить 173 400 доларів без урахування можливого ремонту.

Під час обговорення проєкту директиви Boeing і American Airlines просили уточнити вимоги до ремонту. FAA погодилося дозволити використання чинних затверджених процедур Boeing. Відомство також заявило, що необхідні перевірки вже виконують під час виробництва літаків, які не підпадають під дію нової директиви.

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